রাজধানীর শাহআলীতে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন, আটক ১

রাজধানীর শাহআলীতে মেহেদী হাসান (২৫) নামে এক যুবক ছুরিকাঘাতে নিহত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১২টার দিকে শাহআলী মহিলা কলেজের সামনের সড়কে এ ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহতাবস্থায় মেহেদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে আজ সোমবার ভোর সোয়া ৬টার দিকে মারা যান তিনি।
শাহআলী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আতোয়ার রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গতকাল মধ্যরাতে শাহআলী মহিলা কলেজের সামনের সড়কে ছুরিসহ এক যুবককে আটক করা হয়। এর কিছুক্ষণ পরেই জানা যায়, পাশেই এক যুবককে ছুরিকাঘাত করেছেন তিনি। আহত যুবককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই যুবক মারা যান।
এসআই আরও জানান, নিহতের বাড়ি চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার সাহেবগঞ্জ গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মো. আলম। বর্তমানে মিরপুর থানাধীন বড়বাগ এলাকায় থাকতেন। সাইনবোর্ড তৈরির কাজ করতেন তিনি।
এসআই আরও বলেন, তবে এটি ছিনতাইয়ের ঘটনা, নাকি পূর্বশত্রুতা সেটি এখনো জানা যায়নি। বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে রাখা হয়েছে।
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