Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে তৃতীয় লিঙ্গের ‘গুরুমা’ মৌসুমির লাশ উদ্ধার, পুলিশের ধারণা পরিকল্পিত হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ২৫
চট্টগ্রামে তৃতীয় লিঙ্গের ‘গুরুমা’ মৌসুমির লাশ উদ্ধার, পুলিশের ধারণা পরিকল্পিত হত্যা
মৌসুমি। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরীতে নিজ বাসা থেকে হিজড়া সম্প্রদায়ের নেত্রী মৌসুমি হিজড়ার রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা পুলিশের।

আজ শনিবার সকালে নগরীর খুলশী থানার আমবাগান রেলওয়ে কলোনি সংলগ্ন হাসান কলোনি থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। তাঁর গলায় জখমের চিহ্ন রয়েছে।

পুলিশ, হিজড়া সদস্য ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৌসুমি দীর্ঘদিন ধরে মাসুদ কলোনি এলাকায় বসবাস করছিলেন। হিজড়া সম্প্রদায়ের একটি দলের প্রধান হিসেবে ‘গুরুমা’ হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। গতকাল শুক্রবার রাত ৩টার দিকে তিনি আশপাশে থাকা কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে নিজ কক্ষে ঘুমাতে যান। আজ সকাল ৮টার দিকে তাঁর কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে পরিচিতরা ঘরের ভেতরে গিয়ে তাঁকে নিথর অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। লাশের গলায় চিকন দাগ এবং মুখের একপাশে কালো দাগ ছিল।

জানা গেছে, সিসিটিভি ফুটেজে মৌসুমি হিজড়ার ঘর থেকে সাদা শার্ট পরিহিত এক যুবককে দরজা খুলে বের হতে দেখা গেছে। হিজড়া সদস্যদের দাবি, সেই যুবক মৌসুমির মোবাইল ও টাকাপয়সা নিয়ে চলে গেছেন।

খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুর রহিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ফরেনসিক মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ওসি আরও বলেন, কীভাবে হিজড়া মৌসুমির মৃত্যু হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। তাঁর গলায় দাগ ছিল। এ ছাড়া সিসিটিভি ফুটেজে এক যুবককে তাঁর ঘর থেকে বের হতে দেখা গেছে। সিসিটিভি ফুটেজ ভালোভাবে পর্যালোচনা এবং ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

পুলিশচট্টগ্রাম বিভাগহিজড়াজেলার খবরলাশ
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