Ajker Patrika
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নরসিংদী

নরসিংদীতে বাবাকে হত্যার ঘটনায় ছেলে গ্রেপ্তার

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীতে বাবাকে হত্যার ঘটনায় ছেলে গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার শাকিল চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদীর শিবপুরে পারিবারিক বিরোধের জেরে বাবাকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত ছেলে শাকিল চৌধুরীকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গাজীপুর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ শনিবার বিকেলে শিবপুর মডেল থানায় আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান নরসিংদীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশিকুর রহমান।

পুলিশ জানায়, গতকাল ৪ সেপ্টেম্বর ভোরে শিবপুর উপজেলার ভরতেরকান্দি গ্রামে পারিবারিক বিরোধের একপর্যায়ে শাকিল চৌধুরী তাঁর বাবা বাছেদ মিয়াকে (৬০) কুড়াল দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে হত্যা করেন। এ সময় বাধা দিতে গেলে শাকিল তাঁর মা ও ভাইকেও আঘাত করে আহত করেন। পরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান তিনি।

নিহত বাছেদ মিয়া পেশায় কবিরাজি ওষুধ বিক্রেতা ছিলেন।

এ ঘটনায় নিহতের অপর ছেলে নুর নবী রাশেদ (২১) বাদী হয়ে শিবপুর মডেল থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলা দায়েরের পর জেলা পুলিশ সুপার মো. আব্দুল্লাহ-আল-ফারুকের নির্দেশনায় শিবপুর মডেল থানা পুলিশ ও জেলা পুলিশের একটি বিশেষ দল আসামিকে গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করে।

অভিযানের একপর্যায়ে শুক্রবার রাতে গাজীপুরের পূবাইল থানাধীন হায়দরাবাদ এলাকা থেকে শাকিল চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশের ভাষ্য, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে শাকিল হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

পুলিশ আরও জানায়, হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত রক্তাক্ত ছুরিটি নিহতের পেট থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া হত্যায় ব্যবহৃত কুড়ালটি আসামির শয়নকক্ষ থেকে জব্দ করা হয়েছে।

বিষয়:

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