জেসিআই বাংলাদেশের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট শান শাহেদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
শান শাহেদ। ছবি: সংগৃহীত
শান শাহেদ। ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক তরুণ নেতৃত্ব ও উন্নয়ন সংগঠন জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই) বাংলাদেশের ২০২৬ সালের ন্যাশনাল গভর্নিং বোর্ড গঠিত হয়েছে। নবনির্বাচিত ওই বোর্ডে ডেপুটি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন চট্টগ্রামের তরুণ উদ্যোক্তা ও সংগীতশিল্পী শান শাহেদ।

সম্প্রতি রাজধানীর রেডিসন ওয়াটার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত জেসিআই বাংলাদেশের জাতীয় সাধারণ সভায় (এজিএম) এ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। সভায় ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন আরেফিন রাফি আহমেদ।

শান শাহেদ দীর্ঘদিন ধরে জেসিআইয়ের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। ২০১৪ সালে জুনিয়র চেম্বার চট্টগ্রামের সাধারণ সদস্য হিসেবে সংগঠনটিতে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। পরে তিনি জেসিআই বাংলাদেশে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে রয়েছে ডিরেক্টর, ট্রেজারার, ভাইস প্রেসিডেন্ট, জেনারেল লিগ্যাল কাউন্সিল ও জেনারেল সেক্রেটারির মতো দায়িত্ব।

এক প্রতিক্রিয়ায় শান শাহেদ জানান, জেসিআই বাংলাদেশের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তিনি তরুণদের নেতৃত্ব, দক্ষতা ও উদ্যোক্তা মানসিকতা বিকাশে কাজ করতে চান। সময়োপযোগী ও পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নয়নে সংগঠনটির ভূমিকা আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই) ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। বর্তমানে বিশ্বের ১২০টির বেশি দেশে এর কার্যক্রম রয়েছে।

প্রেসিডেন্টচট্টগ্রাম বিভাগসংগীতশিল্পীজেলার খবর
