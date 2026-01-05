Ajker Patrika

দুপুরে ‘জুলাই যোদ্ধা’ তাহরিমা জান্নাত সুরভীর রিমান্ড, সন্ধ্যায় জামিন

গাজীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৯: ৩৫
তাহরিমা জান্নাত ওরফে সুরভী। ছবি: সংগৃহীত
তাহরিমা জান্নাত ওরফে সুরভী। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদাবাজির মামলায় আলোচিত ‘জুলাই যোদ্ধা’ তাহরিমা জান্নাত সুরভীর দুই দিনের রিমান্ড আদেশ পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে বাতিল করা হয়েছে। আজ সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ-১–এর বিচারক অমিত কুমার দে তার চার সপ্তাহের জামিন মঞ্জুর করেন।

এর আগে দুপুরে গাজীপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-২–এর বিচারক সৈয়দ ফজলুল মহাদি সুরভীর দুই দিনের রিমান্ড আদেশ দেন। এ আদেশের পর আদালতপাড়ায় ‘ছাত্র-শ্রমিক-জনতার’ ব্যানারে বিক্ষোভ করেন জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা–কর্মীরা।

সুরভীর আইনজীবী ও গাজীপুর আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান কামাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দুপুরে আদালতের দেওয়া দুই দিনের রিমান্ড আবেদনের বিরুদ্ধে আমরা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে রিভিশন করি। পরে বিজ্ঞ আদালতের বিচারক শুনানি শেষে বয়স ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় নিয়ে দুই দিনের রিমান্ড আদেশ বাতিল করেন এবং আসামির চার সপ্তাহের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন।’

গাজীপুরে চাঁদাবাজি মামলায় 'জুলাই যোদ্ধা' সুরভী ২ দিনের রিমান্ডে

এর আগে, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কালিয়াকৈর থানার এসআই ওমর ফারুক পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। গাজীপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-২-এর বিচারক সৈয়দ ফজলুল মাহাদী শুনানি শেষে দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছিলেন।

গাজীপুর-২ আসনের এনসিপি মনোনীত প্রার্থী ও দলটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলী নাসের খান বলেন, ‘সুরভীর সঙ্গে যা হয়েছে, তা খুবই দুঃখজনক। আমরা আদালতের প্রতি, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই আমরা আশা করব, যেখানে যা ভুল হয়েছে, সেটি আইনিপ্রক্রিয়ায় দ্রুত সংশোধন করে সুরভীকে মুক্তি দেওয়া হবে।’

