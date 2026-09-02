Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ১৫ দিনের ব্যবধানে সাবেক এমপির বাড়িতে ফের চুরি

পটিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি  
চট্টগ্রামে ১৫ দিনের ব্যবধানে সাবেক এমপির বাড়িতে ফের চুরি
চুরির পর ঘরের দৃশ্য। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের পটিয়ায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) নজরুল ইসলামের বসতঘরে আবারও চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে পটিয়া পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মকবুল শাহ মাজারসংলগ্ন বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সাবেক এমপি নজরুল ইসলামের পরিবারের সদস্যরা চট্টগ্রাম শহরে বসবাস করেন। পটিয়ার ওই বাড়িতে তাঁর ভাগনে মো. আজাদ ও কেয়ারটেকার মো. লিটন থাকতেন। গতকাল রাতে তাঁরা বাড়িতে না থাকার সুযোগে চোরেরা ঘরের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। পরে ঘরের আলমারি ভেঙে প্রায় আড়াই ভরি স্বর্ণালংকার, আইপিএসের ব্যাটারি, দামি পিতলের সরঞ্জাম, জামাকাপড়সহ বিভিন্ন মালামাল নিয়ে গেছে।

সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) নজরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) নজরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

নজরুল ইসলামের ভাগনে সাইফুল ইসলাম চুরির বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, চোরেরা ঘরের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে মূল্যবান মালামাল নিয়ে গেছে। এর মাত্র ১৫ দিন আগেও একই ঘরে একইভাবে চুরির ঘটনা ঘটেছিল।

একই বাড়িতে ১৫ দিনের ব্যবধানে পরপর দুইবার চুরির ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক বলেন, সাবেক এমপির বসতঘরে চুরির বিষয়ে মৌখিক অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

চুরিবিএনপিসংসদ সদস্যচট্টগ্রাম বিভাগপটিয়া
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