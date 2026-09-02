Ajker Patrika
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নওগাঁ

রাতে নিখোঁজ, সকালে আমবাগানে মিলল গ্রাম পুলিশের ঝুলন্ত মরদেহ

নওগাঁ প্রতিনিধি
রাতে নিখোঁজ, সকালে আমবাগানে মিলল গ্রাম পুলিশের ঝুলন্ত মরদেহ
নিহত গ্রাম পুলিশ সদস্য রুবেল হক। ছবি: সংগৃহীত

নওগাঁর সাপাহারে একটি আমবাগান থেকে রুবেল হক (২৬) নামের এক গ্রাম পুলিশের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার গোয়ালা ইউনিয়নের কদমডাঙ্গা গ্রামের একটি আমবাগান থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত রুবেল হক কদমডাঙ্গা গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে। তিনি গোয়ালা ইউনিয়নে গ্রাম পুলিশ (মহল্লাদার) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে রুবেল বাড়ি থেকে বের হন। এরপর রাতে আর বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের সদস্যরা সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনো সন্ধান পাননি।

আজ বুধবার সকালে স্থানীয় লোকজন কদমডাঙ্গা গ্রামের একটি আমবাগানে গাছে তাঁর মরদেহ ঝুলতে দেখে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে সাপাহার থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সাপাহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়া গেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

নওগাঁপুলিশমৃত্যুরাজশাহী বিভাগসাপাহারজেলার খবর
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