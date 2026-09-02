Ajker Patrika
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বগুড়া

বিকল ট্রাক মেরামত করতে গিয়ে প্রাণ গেল দুই কর্মীর

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি  
বিকল ট্রাক মেরামত করতে গিয়ে প্রাণ গেল দুই কর্মীর
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার শেরপুর মহাসড়কে বিকল হওয়া ট্রাক মেরামতের সময় চাপা পড়ে দুই কর্মী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ট্রাকচালক আহত হয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের গাড়িদহ ইউনিয়নের মহিপুর এলাকায় ফায়ার সার্ভিস কার্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন বগুড়া সদর উপজেলার ইসলামপুর এলাকার মামুনুর রশিদ (২০) ও নন্দীগ্রাম উপজেলার বাসো এলাকার আবু হানজালা (২৬)। তাঁরা ট্রাক মেরামতের কাজ করতেন। আহত ট্রাকচালকের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শী সাইফুল ইসলাম বলেন, গাছের গুঁড়িবোঝাই একটি ট্রাক মহিপুর এলাকায় বিকল হলে খবর পেয়ে ওই দুই কর্মী সেখানে যান। পরে তাঁরা মহাসড়কের পাশের সড়ক বিভাজকের কাছে দাঁড়িয়ে ট্রাকটি মেরামতের কাজ করছিলেন। একপর্যায়ে ট্রাকটি তাঁদের ওপর হেলে পড়ে। এতে দুই কর্মী ও চালক চাপা পড়েন।

খবর পেয়ে শেরপুর ফায়ার সার্ভিস ওই তিনজনকে উদ্ধার করে। পরে হাইওয়ে পুলিশ তাঁদের বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত আড়াইটার দিকে দুই কর্মীর মৃত্যু হয়।

শেরপুর হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) শহিদুল ইসলাম বলেন, নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ আজ ভোরে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আহত ট্রাকচালকের চিকিৎসা চলছে। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

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