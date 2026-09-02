Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে এমপির গাড়িতে হামলা, প্রধান আসামি দুই দিনের রিমান্ডে

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জে এমপির গাড়িতে হামলা, প্রধান আসামি দুই দিনের রিমান্ডে
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জ-৩ (রায়গঞ্জ-তাড়াশ) আসনের সংসদ সদস্য ও রায়গঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ভিপি আইনুল হকের গাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের মামলায় প্রধান আসামি তমাল সরকারকে দুই দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তমাল সরকারকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। শুনানি শেষে সিরাজগঞ্জের আদালতের বিচারক ওমর ফারুক তাঁর দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

আদালতের সহকারী সরকারি কৌঁসুলি (এপিপি) রফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মামলার তদন্তের স্বার্থে তমাল সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেছিল পুলিশ। শুনানি শেষে আদালত দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, গত ১৫ আগস্ট সন্ধ্যায় রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া বাজারে একটি সভা শেষে ফেরার পথে আইনুল হকের গাড়িবহরে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় বিএনপি নেতা শামীমুল হাসান বাদী হয়ে তমাল সরকারকে প্রধান আসামি করে রায়গঞ্জ থানায় মামলা করেন। মামলায় ১৫ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ৩০ থেকে ৪০ জনকে আসামি করা হয়।

পরে ২৪ আগস্ট রাতে রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তমাল সরকারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এর আগে ১৭ আগস্ট মামলার অপর দুই আসামি রায়গঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব মো. গোলাম মুক্তাদীর এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী আলমগীর হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার তাঁরা সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জপুলিশরায়গঞ্জসংসদ সদস্যতাড়াশজেলার খবর
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