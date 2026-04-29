Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে সীমানাদেয়াল ধসে পথচারী নারী নিহত

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চট্টগ্রামে সীমানাদেয়াল ধসে পথচারী নারী নিহত
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর শিকলবাহায় সীমানাদেয়াল ধসে এক পথচারী নারী নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার শিকলবাহা ইউনিয়নের উত্তর শিকলবাহা আহাসানিয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত নারীর নাম দিলোয়ারা বেগম (৬০)। তিনি ওই এলাকার মৃত ফজল আহমেদের স্ত্রী। তাঁর সংসারে দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

নিহত দিলোয়ারার ভাতিজা মোহাম্মদ হানিফ জানান, দুপুরে বৃষ্টির পর ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন দিলোয়ারা বেগমসহ আরও দুই পথচারী। এ সময় প্রতিবেশী হুমায়ুন চৌধুরীর বাড়ির সীমানাদেয়াল ধসে পড়ে।

এতে তিন পথচারী চাপা পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান দিলোয়ারা বেগম। অন্য দুজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। তিনি আরও জানান, দীর্ঘদিন ধরে দেয়ালটি হেলে ছিল। বাড়ির মালিককে একাধিকবার বলার পরও তিনি প্রয়োজনীয় কোনো পদক্ষেপ নেননি।

এ বিষয়ে চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, কর্ণফুলী থেকে এক নারীকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। পরে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়:

কর্ণফুলীনিহতচট্টগ্রাম বিভাগনারীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

