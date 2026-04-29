দশম দফায় ৩ দিনের রিমান্ডে সাবেক ডিজিএফআই কর্মকর্তা আফজাল নাছের

প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সাবেক পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল (চাকরিচ্যুত) মো. আফজাল নাছেরকে উত্তরা পূর্ব থানার এক ছাত্র হত্যা মামলায় ফের তিন দিনের পুলিশি রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইন এই নির্দেশ দেন।
ঢাকা মহানগর আদালতের অতিরিক্ত পিপি মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আগের দুই দিনের রিমান্ড শেষে আফজাল নাছেরকে আদালতে হাজির করে উত্তরা পূর্ব থানা-পুলিশ। উত্তরা পূর্ব থানায় করা শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান হত্যা মামলায় তাঁকে ফের সাত দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও উত্তরা পূর্ব থানার এসআই আশরাফুল আলম। শুনানি শেষে আদালত তিন দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বিকেলে উত্তরা পূর্ব থানাধীন আজমপুর এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার একটি মিছিল চলাকালে হামলা ও গুলির ঘটনা ঘটে।
এই ঘটনায় মাহমুদুল হাসান (২৬) গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে তাঁর মরদেহ নিজ বাড়িতে দাফন করা হয়।
এই ঘটনায় ভিকটিমের স্বজন উত্তরা পূর্ব থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।
রিমান্ড আবেদনে বলা হয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে শিক্ষার্থী হত্যার ঘটনায় আসামির সম্পৃক্ততার বিষয়ে তথ্য পাওয়া গেছে। এরপর জিজ্ঞাসাবাদে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। তথ্য যাচাই-বাছাই করার জন্য আসামিকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে ঘটনার মূল রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হবে।
গত ২৯ মার্চ গভীর রাতে রাজধানীর মিরপুর ডিওএইচএসের একটি বাসা থেকে আফজাল নাছেরকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশের একটি দল। পরে মিরপুর থানার দেলোয়ার হোসেন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়। ৩০ মার্চ তাঁকে ছয় দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। পরে ৫ এপ্রিল পল্টন থানায় করা মকবুল হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁকে তিন দিন, ৮ এপ্রিল আরও তিন দিন, ১২ এপ্রিল দুদিন ও ১৪ এপ্রিল তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়।
১৭ এপ্রিল দেলোয়ার হোসেন হত্যা মামলায় তাঁকে আরও তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। এরপর ২০ এপ্রিল দেলোয়ার হত্যা মামলায় আবার তিন দিন রিমান্ডে নেওয়া হয়। পরে উত্তরা পূর্ব থানায় করা মাহমুদুল হাসান হত্যা মামলায় তাঁকে ২৩ এপ্রিল চার দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। ২৭ এপ্রিল একই মামলায় তাঁকে দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। আজ একই মামলায় তাঁকে আবারও তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে ১০ দফা রিমান্ডে নেওয়া হলো আফজাল নাছেরকে।
