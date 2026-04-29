Ajker Patrika
সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় ৯ হাজার কেজি অপরিপক্ব আম জব্দ

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
ধ্বংস করা আম। ছবি: সংগৃহীত

সাতক্ষীরার কামালনগর বাইপাস এলাকা থেকে জব্দ করা ৯ হাজার কেজি অপরিপক্ব আম ধ্বংস করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে বিনেরপোতা এলাকায় পৌরসভার ভাগাড়ে এই আম ধ্বংস করা হয়। এর আগে চট্টগ্রামে যাওয়ার পথে মঙ্গলবার রাত ২টার দিকে কেমিক্যাল ও কার্বাইড দিয়ে পাকানো প্রায় ৯ হাজার কেজি অপরিপক্ব আম জব্দ করে পুলিশ।

সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সাতক্ষীরা সদর থানা-পুলিশ কালীগঞ্জ থেকে চট্টগ্রামগামী একটি ট্রাকে তল্লাশি চালায়। এ সময় ট্রাকটি থেকে ৩৫১ ক্যারেটভর্তি প্রায় ৯ হাজার কেজি আম জব্দ করা হয়।

সাতক্ষীরা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অর্ণব দত্ত জানান, জব্দ করা আম পরীক্ষা করে দেখা যায়, এগুলো কার্বাইড দিয়ে পাকানো হয়েছিল। এ ছাড়া জেলা প্রশাসন ঘোষিত আম ভাঙার এখনো কয়েক দিন বাকি রয়েছে। জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এসব আম বুধবার দুপুরে ধ্বংস করা হয়েছে। তবে এর মালিককে পাওয়া যায়নি বিধায় শাস্তির আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। সাধারণ মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের এই ধরনের কঠোর নজরদারি ও ভেজালবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে।

রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যক্তি সাহাবুদ্দিনকে পারলাম না: সরকারদলীয় হুইপ

