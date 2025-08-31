Ajker Patrika
চট্টগ্রামে অটোরিকশার ধাক্কায় কলেজশিক্ষার্থীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম মহানগরীতে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় তানজিবা তিশমা (২২) নামে এক কলেজশিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার নগরীর পাঁচলাইশ থানাধীন ২ নম্বর গেট মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত তানজিবা নগরীর হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজের ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। তিনি চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার কধুরখীল গ্রামের বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে নগরীতে বাস থেকে নামতে গিয়ে সড়কে পড়ে যান তিশমা। এ সময় পেছন থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা তাঁকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে। পরে গুরুতর আহতাবস্থায় তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে চমেক হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) সোহেল রানা জানান, হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

চট্টগ্রাম জেলাশিক্ষার্থীমৃত্যুদুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবর
