Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

নোয়াখালীতে ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড

নোয়াখালী প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

১ কোটি ৩০ লাখ ৭২ হাজার ৪৯১ টাকা আত্মসাতের ঘটনায় দুদকের দায়ের করা মামলায় আবদুল লতিফ ভূঁইয়া নামের এক সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে সাবেক ওই কর্মকর্তাকে ১ কোটি ১৭ লাখ ৪০ হাজার ৫৩২ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে আসামির উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের শুনানি শেষে বিশেষ জজ আদালত নোয়াখালী (দুদক) বিচারক মো. শওকত আলী এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আবদুল লতিফ ভূঁইয়া কুমিল্লার দেবিদ্বার থানার ধামতি এলাকার বাসিন্দা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের কোর্ট ইন্সপেক্টর মো. ইদ্রিস।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, আবদুল লতিফ ভূঁইয়া রূপালী ব্যাংক পিএলসি, লক্ষ্মীপুরের পোদ্দার বাজার শাখায় ২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এই সময়ে তিনি ১৯৩টি এন্ট্রির মাধ্যমে ব্যাংকের ১ কোটি ৩০ লাখ ৭২ হাজার ৪৯১ টাকা জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করেন। এ ঘটনায় তাঁকে বরখাস্ত করার পর ২০১২ সালের ২ জানুয়ারি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মামলা দায়ের করে এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করে দুদক। পরে দুদকের প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগটি প্রমাণিত হলে আদালতে অভিযোগ দাখিল করেন দুদকের তৎকালীন সহকারী পরিচালক মো. আবদুস ছাত্তার সরকার।

আজ রায় ঘোষণার পর আসামিকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন দুদকের পিপি অ্যাডভোকেট আবুল কাশেম এবং আসামি পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট সামছুদ্দিন।

বিষয়:

নোয়াখালীআসামিবিচারকচট্টগ্রাম বিভাগদুদকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

নোয়াখালীতে ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড

নোয়াখালীতে ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড

কুয়াকাটায় ৫ কোটি টাকার মেরিন ড্রাইভ অপরিকল্পিত প্রজেক্ট: দুদক

কুয়াকাটায় ৫ কোটি টাকার মেরিন ড্রাইভ অপরিকল্পিত প্রজেক্ট: দুদক

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: কোচিং বাণিজ্য বন্ধসহ ৮ দাবিতে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: কোচিং বাণিজ্য বন্ধসহ ৮ দাবিতে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

কুষ্টিয়ায় বিপৎসীমার ১ মিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পদ্মার পানি

কুষ্টিয়ায় বিপৎসীমার ১ মিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পদ্মার পানি