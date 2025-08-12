নোয়াখালীতে ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড

নোয়াখালী প্রতিনিধি
১ কোটি ৩০ লাখ ৭২ হাজার ৪৯১ টাকা আত্মসাতের ঘটনায় দুদকের দায়ের করা মামলায় আবদুল লতিফ ভূঁইয়া নামের এক সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে সাবেক ওই কর্মকর্তাকে ১ কোটি ১৭ লাখ ৪০ হাজার ৫৩২ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে আসামির উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের শুনানি শেষে বিশেষ জজ আদালত নোয়াখালী (দুদক) বিচারক মো. শওকত আলী এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আবদুল লতিফ ভূঁইয়া কুমিল্লার দেবিদ্বার থানার ধামতি এলাকার বাসিন্দা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের কোর্ট ইন্সপেক্টর মো. ইদ্রিস।
মামলার বিবরণে জানা গেছে, আবদুল লতিফ ভূঁইয়া রূপালী ব্যাংক পিএলসি, লক্ষ্মীপুরের পোদ্দার বাজার শাখায় ২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এই সময়ে তিনি ১৯৩টি এন্ট্রির মাধ্যমে ব্যাংকের ১ কোটি ৩০ লাখ ৭২ হাজার ৪৯১ টাকা জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করেন। এ ঘটনায় তাঁকে বরখাস্ত করার পর ২০১২ সালের ২ জানুয়ারি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মামলা দায়ের করে এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করে দুদক। পরে দুদকের প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগটি প্রমাণিত হলে আদালতে অভিযোগ দাখিল করেন দুদকের তৎকালীন সহকারী পরিচালক মো. আবদুস ছাত্তার সরকার।
আজ রায় ঘোষণার পর আসামিকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন দুদকের পিপি অ্যাডভোকেট আবুল কাশেম এবং আসামি পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট সামছুদ্দিন।
১ কোটি ৩০ লাখ ৭২ হাজার ৪৯১ টাকা আত্মসাতের ঘটনায় দুদকের দায়ের করা মামলায় আবদুল লতিফ ভূঁইয়া নামের এক সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে সাবেক ওই কর্মকর্তাকে ১ কোটি ১৭ লাখ ৪০ হাজার ৫৩২ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে আসামির উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের শুনানি শেষে বিশেষ জজ আদালত নোয়াখালী (দুদক) বিচারক মো. শওকত আলী এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আবদুল লতিফ ভূঁইয়া কুমিল্লার দেবিদ্বার থানার ধামতি এলাকার বাসিন্দা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের কোর্ট ইন্সপেক্টর মো. ইদ্রিস।
মামলার বিবরণে জানা গেছে, আবদুল লতিফ ভূঁইয়া রূপালী ব্যাংক পিএলসি, লক্ষ্মীপুরের পোদ্দার বাজার শাখায় ২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এই সময়ে তিনি ১৯৩টি এন্ট্রির মাধ্যমে ব্যাংকের ১ কোটি ৩০ লাখ ৭২ হাজার ৪৯১ টাকা জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করেন। এ ঘটনায় তাঁকে বরখাস্ত করার পর ২০১২ সালের ২ জানুয়ারি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মামলা দায়ের করে এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করে দুদক। পরে দুদকের প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগটি প্রমাণিত হলে আদালতে অভিযোগ দাখিল করেন দুদকের তৎকালীন সহকারী পরিচালক মো. আবদুস ছাত্তার সরকার।
আজ রায় ঘোষণার পর আসামিকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন দুদকের পিপি অ্যাডভোকেট আবুল কাশেম এবং আসামি পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট সামছুদ্দিন।
পটুয়াখালী কুয়াকাটায় প্রায় পাঁজ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন মেরিন ড্রাইভ সড়কটি অপরিকল্পিত প্রজেক্ট বলে মন্তব্য করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন। গতকাল সোমবার কুয়াকাটা ডিসি পার্কসংলগ্ন এলাকায় ধসে যাওয়া সড়ক পরিদর্শন করেন দুদকের কর্মকর্তারা১৯ মিনিট আগে
বিমান বিধ্বস্তের সুষ্ঠু বিচার ও ক্ষতিপূরণ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোচিং বাণিজ্য বন্ধসহ আট দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের স্বজনেরা। আজ মঙ্গলবার সকালে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ সংলগ্ন রেলস্টেশন ডিপোর সামনে এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করা৩৯ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পদ্মা নদীর পানি বিপৎসীমার ১ মিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে জানিয়েছে পাবনা ওয়াটার হাইড্রোলজি বিভাগ। সোমবার সকাল ৯টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ৯টা পর্যন্ত হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পানি ১০ সেন্টিমিটার বেড়ে ১২ দশমিক ৮০ সেন্টিমিটার উচ্চতায় পৌঁছেছে। এই পয়েন্টের বিপৎসীমা ১৩ দশমিক ৮০ সেন্টিমিট১ ঘণ্টা আগে
প্রবেশ নিষিদ্ধ পূর্ব সুন্দরবনে জুলাই মাসে বনরক্ষীদের বিশেষ অভিযানে ৭০ জনকে আটক করা হয়েছে। জব্দ করা হয়েছে প্রায় ১৪ হাজার ফুট হরিণধরা ফাঁদ এবং ১৪৮টি মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকা। আটক ব্যক্তিদের আদালতের মাধ্যমে বাগেরহাট জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে