পতেঙ্গায় কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণে আগ্রহী ডেনমার্ক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে বুধবার অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎ। ছবি: আজকের পত্রিকা
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে বুধবার অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামে পতেঙ্গার লালদিয়ার চরে প্রস্তাবিত কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি ও সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন ও বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রিকস মোলারের মধ্যে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে আজ বুধবার দুপুরে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাৎকালে ডেনিশ রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের বন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন ও জাহাজ নির্মাণশিল্পে বিনিয়োগের আগ্রহ পুনর্ব্যক্ত করেন। উভয়পক্ষ পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল প্রকল্পের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

এ সময় উপদেষ্টা সাখাওয়াত হোসেন ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) কাউন্সিলের ২০২৬-২৭ মেয়াদের নির্বাচনে ক্যাটাগরি ‘সি’-এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের প্রার্থিতায় ডেনমার্কের সমর্থন কামনা করেন।

জবাবে ডেনিশ রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং আইএমও নির্বাচনে বাংলাদেশের সমর্থন কামনা করেন ডেনমার্কের পক্ষ থেকেও।

উপদেষ্টা জানান, বাংলাদেশ পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, আইএমও কনভেনশন বাস্তবায়ন, ডিজিটালাইজেশন ও সমুদ্র দূষণ রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। টেকসই সামুদ্রিক উন্নয়ন ও আইএমও-এর কার্বনমুক্ত ভবিষ্যৎ অর্জনে বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকারের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

সৌজন্য সাক্ষাতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মোহাম্মদ ইউসুফসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

