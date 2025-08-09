বিয়ের আশ্বাসে বাড়িতে এনে নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, প্রেমিকসহ গ্রেপ্তার ২

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলায় বিয়ের আশ্বাসে প্রেমিকের বাড়িতে এনে এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠেছে। এ ঘটনায় কথিত প্রেমিক মামুন পাটওয়ারীসহ দুইজনকে (৪৪) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ফরিদগঞ্জ থানায় মামলা করেছেন ভূক্তভোগী নারী।
গ্রেপ্তার আরেকজন হলেন, চাঁদপুর শহর ১১ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সহসভাপতি মিরাজ পাটওয়ারী (২৪)।
মামলার এজাহার ও ভুক্তভোগী নারীর কথায় জানা গেছে, একবছর আগে রাজধানীতে মামুন পাটওয়ারীর সঙ্গে পরিচয় ও প্রেমের সম্পর্ক হয় তার। গত ৫ আগস্ট বিয়ের কথা বলে ওই নারীকে মামুন পাটওয়ারী তার বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেখানে তাকে তিনদিন আটকে রেখে প্রেমিক এবং তার অপর দুই বন্ধু দলবদ্ধ ধর্ষণ করেন। গতকাল শুক্রবার (৮ আগস্ট) স্থানীয়রা মামুন ও ওই নারী আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পরে পুলিশ ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে আজ শনিবার মিরাজ পাটওয়ারীকে গ্রেপ্তার করে।
এ ব্যাপারে ফরিদগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) রাজীব চক্রবর্তী জানান, গণধর্ষণের মামলায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করে চাঁদপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে। অপর অভিযুক্তকে আটকের চেষ্টা চলছে।
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলায় বিয়ের আশ্বাসে প্রেমিকের বাড়িতে এনে এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠেছে। এ ঘটনায় কথিত প্রেমিক মামুন পাটওয়ারীসহ দুইজনকে (৪৪) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ফরিদগঞ্জ থানায় মামলা করেছেন ভূক্তভোগী নারী।
গ্রেপ্তার আরেকজন হলেন, চাঁদপুর শহর ১১ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সহসভাপতি মিরাজ পাটওয়ারী (২৪)।
মামলার এজাহার ও ভুক্তভোগী নারীর কথায় জানা গেছে, একবছর আগে রাজধানীতে মামুন পাটওয়ারীর সঙ্গে পরিচয় ও প্রেমের সম্পর্ক হয় তার। গত ৫ আগস্ট বিয়ের কথা বলে ওই নারীকে মামুন পাটওয়ারী তার বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেখানে তাকে তিনদিন আটকে রেখে প্রেমিক এবং তার অপর দুই বন্ধু দলবদ্ধ ধর্ষণ করেন। গতকাল শুক্রবার (৮ আগস্ট) স্থানীয়রা মামুন ও ওই নারী আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পরে পুলিশ ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে আজ শনিবার মিরাজ পাটওয়ারীকে গ্রেপ্তার করে।
এ ব্যাপারে ফরিদগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) রাজীব চক্রবর্তী জানান, গণধর্ষণের মামলায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করে চাঁদপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে। অপর অভিযুক্তকে আটকের চেষ্টা চলছে।
রাজধানীর মহাখালী ফ্লাইওভারের ওপর একটি প্রাইভেটকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুইজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছে একজন। ধাক্কা লেগে গাড়িতে আগুন ধরে যায়। নিহতরা হলেন—শওকত হোসেন কানন (৪০) চাচাতো ভাই রিন্টু (৪২)। আহত ব্যক্তির নাম হাসনাত (৪২)।২৪ মিনিট আগে
যারা পিআর পদ্ধতি নিয়ে গোঁ ধরছেন, তারা সাধারনত নির্বাচন দেখে ভয় পাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। আজ শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে চুয়াডাঙ্গায় নিজ বাড়িতে নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের কাছে তিনি একথা বলেন।৩২ মিনিট আগে
যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ায় দেশের ১৪টি উপজেলা স্টেডিয়াম উদ্বোধন অনুষ্ঠান বর্জন করেছে নাটোর জেলা বিএনপি। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের অপমান করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির নেতারা। নাটোরের উপজেলা স্টেডিয়ামটি জেলা ছাত্রদলের প্রয়াত...৪২ মিনিট আগে
ভোলার নির্মাণশ্রমিক মো. রিয়াজ (৩৫)। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার সামনে গুলিতে নিহত হন তিনি। অথচ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের তিনটি এলাকাকে তাঁর হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থল দেখিয়ে তিনটি আলাদা হত্যা মামলা হয়েছে। তিন মামলায় আসামির সংখ্যা দেড় হাজারের বেশি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ৩৪টি জেলার রাজনীতিক...১ ঘণ্টা আগে