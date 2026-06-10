Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

পটিয়ায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেল যুবকের, আটক ১

পটিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি  
পটিয়ায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেল যুবকের, আটক ১
নিহত পঙ্কজ শীল। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের পটিয়ায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে পঙ্কজ শীল (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তিলক শীল (৪০) নামে আরও এক যুবক গুরুতর আহত হয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার কচুয়াই ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের চক্রশালা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় স্থানীয়রা এক সন্দেহভাজনকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে বোরকা পরিহিত একজনসহ তিন ব্যক্তি চক্রশালা এলাকার সড়কের পাশে সন্দেহজনকভাবে অবস্থান করছিল। এ সময় পঙ্কজ শীল ও তিলক শীল তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলে দুই পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ছিনতাইকারী দলের সদস্যরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে পঙ্কজ শীল ও তিলক শীলকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

ঘটনার পর স্থানীয়রা বোরকা পরিহিত এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন। আটক ব্যক্তির বাড়ি গাইবান্ধা জেলায় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে পথে পঙ্কজ শীলের মৃত্যু হয়। আহত তিলক শীলের অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে হাসপাতালের আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়।

কচুয়াই ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পাভেল বিশ্বাস বলেন, ‘রাতে কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। তাদের পরিচয় জানতে চাইলে হামলার ঘটনা ঘটে। এতে একজন নিহত এবং একজন গুরুতর আহত হন।’

স্থানীয়দের দাবি, হামলার পর তিনজনের মধ্যে দুজন পালিয়ে যায়, তবে একজনকে আটক করা সম্ভব হয়।

পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ ঘটনায় জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

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