Ajker Patrika
মাদারীপুর

সড়কে মিলল ৩২ কেজির ওজনের কচ্ছপ, নদীতে অবমুক্ত

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি 
সড়কে মিলল ৩২ কেজির ওজনের কচ্ছপ, নদীতে অবমুক্ত
শিবচরে সড়কে মিলল ৩২ কেজির ওজনের কচ্ছপ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের শিবচরে সাড়ে ৩২ কেজি ওজনের একটি সামুদ্রিক কচ্ছপ উদ্ধার করেছে মৎস্য বিভাগ। পরে বৃহৎ আকৃতির কচ্ছপটি পদ্মা নদীতে অবমুক্ত করা হয়েছে।

আজ রোববার উপজেলার বরহামগঞ্জ কলেজের পাশে সড়ক থেকে কচ্ছপটি উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, চাঁদপুরে জেলেদের জালে ধরা পড়া কচ্ছপটি শিবচরে আনেন স্থানীয় দুই জেলে। শিবচর বাজারে আনা হয় বিক্রির উদ্দেশ্যে। এরপর কচ্ছপটি কে বা কারা সরকারি বরহামগঞ্জ সরকারি কলেজসংলগ্ন সড়কের পাশে রশি দিয়ে বেঁধে রাখে। বিষয়টি জানতে পেরে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কচ্ছপটি উদ্ধার করে পদ্মা নদীতে অবমুক্ত করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মৎস্য ব্যবসায়ী বলেন, কচ্ছপটি চাঁদপুরের নদীতে ধরা পড়ে জেলেদের জালে। পরে শিবচরের দুই মাছ বিক্রেতা এটি কিনে আনেন। ক্রেতাদের কাছে ১৫ টাকায় বিক্রি করে সেখানে পৌঁছে দেন। এর আগে খবর পেয়ে মৎস্য কর্মকর্তারা কচ্ছপটি উদ্ধার করেন।

এ বিষয়ে শিবচর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সত্যজিৎ মজুমদার বলেন, ‘কলেজের রাস্তার পাশে রশি দিয়ে কচ্ছপটি বেঁধে রেখেছে অজ্ঞাতনামা কেউ। আমাদের জানানো হলে আমরা গিয়ে কচ্ছপটি উদ্ধার করে উপজেলার কাঁঠালবাড়ি এলাকায় পদ্মা নদীতে অবমুক্ত করি। এ ঘটনায় জড়িত কারও পরিচয় জানা যায়নি। উদ্ধার করা কচ্ছপটির ওজন ৩২ কেজি ৫০০ গ্রাম। এটি একটি সামুদ্রিক কচ্ছপ বলে ধারণা করা হচ্ছে।’

বিষয়:

শিবচরমাদারীপুরকচ্ছপমাদারীপুর সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নিজ দপ্তরেই মারা যান খামেনি, কখন মৃত্যু হয়—জানাল ইরান

রাজধানীর চার স্থানে ছড়ানো লাশের টুকরা, খুনি থাকতেন একই ফ্ল্যাটে: পুলিশ

খামেনিকে হত্যা করে ‘বড় ভুল’ করল যুক্তরাষ্ট্র, পরিণতি কী

কলকাতায় টাঙ্গাইলের সাবেক এমপি জোয়াহেরুলের মৃত্যু, লাশ দেশে আসতে পারে আজ

মধ্যপ্রাচ্যে ‘রেড লাইন’ অতিক্রম করা যাবে না, চীনের হুঁশিয়ারি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যমুনার সামনে উল্টো পথে আসা দুই সরকারি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

যমুনার সামনে উল্টো পথে আসা দুই সরকারি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিংকনে ৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিংকনে ৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়ে খালেদা জিয়ার কাছে তামিম যা শুনেছিলেন

বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়ে খালেদা জিয়ার কাছে তামিম যা শুনেছিলেন

শিবির ভালো লাগার কারণে বহিষ্কার করলেও আফসোস নেই— ছাত্রদল নেতা হামিম এ কথা বলেননি

শিবির ভালো লাগার কারণে বহিষ্কার করলেও আফসোস নেই— ছাত্রদল নেতা হামিম এ কথা বলেননি

‘ববি হাজ্জাজের পরিণতি টাকলা মুরাদের মতো হবে’— সাদিক কায়েমের নামে ভাইরাল ফটোকার্ডটি বানোয়াট

‘ববি হাজ্জাজের পরিণতি টাকলা মুরাদের মতো হবে’— সাদিক কায়েমের নামে ভাইরাল ফটোকার্ডটি বানোয়াট

সম্পর্কিত

রূপগঞ্জে ক্রেনের তার ছিঁড়ে দুই শ্রমিক নিহত

রূপগঞ্জে ক্রেনের তার ছিঁড়ে দুই শ্রমিক নিহত

শেরপুরে ভাঙারি দোকান থেকে মাদ্রাসার ৮ হাজার বই জব্দ

শেরপুরে ভাঙারি দোকান থেকে মাদ্রাসার ৮ হাজার বই জব্দ

স্মার্ট গ্রুপের এমডির বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, থানায় মামলা হয়নি

স্মার্ট গ্রুপের এমডির বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, থানায় মামলা হয়নি

ইকরার আত্মহত্যায় প্ররোচনার আসামি হলেন আলভী–তিথি

ইকরার আত্মহত্যায় প্ররোচনার আসামি হলেন আলভী–তিথি