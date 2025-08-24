চাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা এ সপ্তাহেই: নির্বাচন কমিশনার

চবি সংবাদদাতা
৩৫ বছর পর চলতি সপ্তাহের মধ্যেই ঘোষণা হতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের তফসিল। এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশনের সার্বিক প্রস্তুতিও শেষের পথে। দ্রুতই প্রকাশ করা হবে নির্বাচনের আচরণবিধিও।
আজ রোববার দুপুরে চাকসু নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘চাকসু ভবনের দ্বিতীয় তলায় নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। আজকের মধ্যেই প্রস্তুতি শেষ হবে বলে আশা করছি। শিগগিরই আমরা পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা পাব। একটি মিটিং করে এ সপ্তাহের শেষের দিকে তফসিল ঘোষণা করা হবে।’
কমিটির সদস্যসচিব শহীদ আব্দুর রব হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী জানান, সর্বশেষ ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরাও ভোটার হিসেবে অংশ নিতে পারবেন। এ ছাড়া নির্বাচনী আচরণবিধির খসড়া প্রস্তুত হয়েছে। তফসিলও দ্রুত ঘোষণা করা হবে। এ সপ্তাহের শেষেই এটি ঘোষণা করা হবে।
এদিকে চাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা ও শতভাগ আবাসনের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির। দুপুর ১২টার দিকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
তফসিল ঘোষণা নিয়ে শাখা ছাত্রশিবির সভাপতি মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘আমরা আজ চাকসুর তফসিল ও শতভাগ আবাসনের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছি। প্রশাসনের কাছে শতভাগ আবাসন ও দ্রুতই চাকসুর তফসিল ঘোষণার দাবি জানিয়েছি। শুনেছি এ সপ্তাহের শেষ দিনে তফসিল ঘোষণা হতে পারে।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) ও চাকসু নির্বাচন কমিটির তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন বলেন, ‘দীর্ঘ ৩৫ বছর পর শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা পূরণ হতে যাচ্ছে। আমরা দ্রুতই নির্বাচন দিতে বদ্ধপরিকর। কমিটি ইতিমধ্যে সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারের মধ্যে আমরা তফসিল ঘোষণা করব। সামগ্রিকভাবে প্রস্তুতি শেষের পথে। ভোটার তালিকাও প্রায় প্রস্তুত। শিক্ষার্থীরা শিগগিরই নির্বাচনের তারিখ জানতে পারবে।’
১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম চাকসু নির্বাচন হয় ১৯৭০ সালে। প্রতি শিক্ষাবর্ষে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত মাত্র ছয়বার নির্বাচনের আয়োজন করতে পেরেছে প্রশাসন। সর্বশেষ নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। এরপর ছাত্রসংগঠনগুলোর মুখোমুখি অবস্থান, কয়েক দফা সংঘর্ষ ও উপযুক্ত পরিবেশ না থাকা এসব অজুহাতেই ৩৫ বছর ধরে অকার্যকর রয়েছে শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের স্বীকৃত এই প্ল্যাটফর্ম।
৩৫ বছর পর চলতি সপ্তাহের মধ্যেই ঘোষণা হতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের তফসিল। এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশনের সার্বিক প্রস্তুতিও শেষের পথে। দ্রুতই প্রকাশ করা হবে নির্বাচনের আচরণবিধিও।
আজ রোববার দুপুরে চাকসু নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘চাকসু ভবনের দ্বিতীয় তলায় নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। আজকের মধ্যেই প্রস্তুতি শেষ হবে বলে আশা করছি। শিগগিরই আমরা পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা পাব। একটি মিটিং করে এ সপ্তাহের শেষের দিকে তফসিল ঘোষণা করা হবে।’
কমিটির সদস্যসচিব শহীদ আব্দুর রব হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী জানান, সর্বশেষ ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরাও ভোটার হিসেবে অংশ নিতে পারবেন। এ ছাড়া নির্বাচনী আচরণবিধির খসড়া প্রস্তুত হয়েছে। তফসিলও দ্রুত ঘোষণা করা হবে। এ সপ্তাহের শেষেই এটি ঘোষণা করা হবে।
এদিকে চাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা ও শতভাগ আবাসনের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির। দুপুর ১২টার দিকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
তফসিল ঘোষণা নিয়ে শাখা ছাত্রশিবির সভাপতি মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘আমরা আজ চাকসুর তফসিল ও শতভাগ আবাসনের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছি। প্রশাসনের কাছে শতভাগ আবাসন ও দ্রুতই চাকসুর তফসিল ঘোষণার দাবি জানিয়েছি। শুনেছি এ সপ্তাহের শেষ দিনে তফসিল ঘোষণা হতে পারে।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) ও চাকসু নির্বাচন কমিটির তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন বলেন, ‘দীর্ঘ ৩৫ বছর পর শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা পূরণ হতে যাচ্ছে। আমরা দ্রুতই নির্বাচন দিতে বদ্ধপরিকর। কমিটি ইতিমধ্যে সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারের মধ্যে আমরা তফসিল ঘোষণা করব। সামগ্রিকভাবে প্রস্তুতি শেষের পথে। ভোটার তালিকাও প্রায় প্রস্তুত। শিক্ষার্থীরা শিগগিরই নির্বাচনের তারিখ জানতে পারবে।’
১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম চাকসু নির্বাচন হয় ১৯৭০ সালে। প্রতি শিক্ষাবর্ষে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত মাত্র ছয়বার নির্বাচনের আয়োজন করতে পেরেছে প্রশাসন। সর্বশেষ নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। এরপর ছাত্রসংগঠনগুলোর মুখোমুখি অবস্থান, কয়েক দফা সংঘর্ষ ও উপযুক্ত পরিবেশ না থাকা এসব অজুহাতেই ৩৫ বছর ধরে অকার্যকর রয়েছে শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের স্বীকৃত এই প্ল্যাটফর্ম।
ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) ২০২২—২০৩৫ স্থগিত করে ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮-এর আলোকে নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে ঢাকা সিটি ল্যান্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। অন্যথায় আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংগঠনটির নেতারা। তাঁদের অভিযোগ, নতুন ড্যাপের কারণে ঢাকার দুই লাখেরও২ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলায় একটি উচ্চবিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান চলাকালে সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে এক ছাত্রী আহত হয়েছে। তার নাম আফরোজা আক্তার (১৪)। আজ রোববার সকালে অগ্রণী উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ক্লাস চলাকালে এ ঘটনা ঘটে।২৩ মিনিট আগে
বাগেরহাট-৪ আসন বিলুপ্তি ও বাগেরহাট-৩ আসন বিভাজনের প্রতিবাদে জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) ভোর ৫টা থেকে শুরু হওয়া এ অবরোধ চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। অবরোধের কারণে সড়ক ও নৌপথে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।৩০ মিনিট আগে
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের সাদাপাথরের পর এবার গোয়াইনঘাটের পর্যটনকেন্দ্র জাফলং জিরো পয়েন্ট থেকে লুট হওয়া পাথর ফেরত দেওয়ার জরুরি নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। আজ রোববার প্রশাসনের পক্ষ থেকে জাফলং এলাকায় এ বিষয়ে মাইকে প্রচার চালানো হয়।৪০ মিনিট আগে