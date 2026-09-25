Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

খালে গাছের গুঁড়িতে আটকে ছিল অজ্ঞাতনামা যুবকের মরদেহ

পটিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
খালে গাছের গুঁড়িতে আটকে ছিল অজ্ঞাতনামা যুবকের মরদেহ
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের পটিয়ায় শ্রীমাই খাল থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার উত্তর ছনহরা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের টেগরপুনি ব্রিজসংলগ্ন শ্রীমাই খাল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকাল ৭টার দিকে শ্রীমাই খালে একটি গাছের গুঁড়িতে এক যুবকের মরদেহ আটকে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে তাঁরা বিষয়টি পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে পটিয়া থানা-পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে। পরে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া যুবকের বয়স ২৫ থেকে ৩০ বছর। তাঁর পরনে ছিল হাফহাতা গেঞ্জি ও প্যান্ট। তবে প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মরদেহটির পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

খবর পেয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) একটি দলও ঘটনাস্থলে যায়। তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় আলামত সংগ্রহসহ তদন্ত শুরু করেছে।

ছনহরা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সদস্য জাহেদুল আলম বলেন, ওই যুবক কীভাবে সেখানে এলেন এবং কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে—এসব বিষয় নিয়ে এলাকায় আলোচনা চলছে।

পটিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুল খালেক বলেন, মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যেতে পারে। একই সঙ্গে নিহত যুবকের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

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