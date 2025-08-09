Ajker Patrika
বেগমগঞ্জে ৭ জন নিহত: সেই মাইক্রোবাসচালকের বিরুদ্ধে মামলা

নোয়াখালী প্রতিনিধি
মাইক্রোবাসচালক এনায়েত হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
মাইক্রোবাসচালক এনায়েত হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে মাইক্রোবাস খালে পড়ে একই পরিবারের সাতজন নিহতের ঘটনায় একটি মামলা করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে ওমানপ্রবাসী বাহার উদ্দিনের বাবা আবদুর রহিম বাদী হয়ে বেগমগঞ্জ মডেল থানায় মামলাটি করেন। মামলায় লক্ষ্মীপুর সদরের হাজীরপাড়া ইউনিয়নের ফয়েজ আহমদের ছেলে মাইক্রোবাসচালক এনায়েত হোসেনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলায় উল্লেখ করা হয়, চালক এনায়েতের অসাবধানতা এবং তাকে একাধিকবার সতর্ক করার পরও চোখে ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে গাড়ি চালান তিনি। আর তার ঘুমের ভাবের কারণে গাড়িটি দুর্ঘটনার শিকার হয় এবং তাতে বাদীর পরিবারের সাতজনের প্রাণহানি হয়েছে।

আজ শনিবার সকালে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বেগমগঞ্জ সার্কেল) আ ন ম ইমরান খান। তিনি বলেন, এ ঘটনায় সড়ক পরিবহন আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

প্রসঙ্গত, গত বুধবার ভোরে চৌমুহনী-লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের চন্দ্রগঞ্জের জগদিশপুর এলাকায় মাইক্রোবাস খালে পড়ে যায়। এ ঘটনায় নিহতরা হলেন—লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জের পশ্চিম চওপল্লী এলাকার ওমানপ্রবাসী বাহার উদ্দিনের মা মোরশিদা বেগম (৫৫), তাঁর স্ত্রী কবিতা (২৪), মেয়ে মিম আক্তার (২), ভাবি লাবনী আক্তার (৩০), নানি ফয়জুন্নেসা (৮০), ভাতিজি রেশমী আক্তার (৮) ও লামিয়া (৯)। আহতদের মধ্যে রয়েছেন বাহার উদ্দিন ও মাইক্রোবাসচালকসহ পাঁচজন।

