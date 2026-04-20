সিআরবি পরিদর্শনে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে রেলমন্ত্রী

  • মন্ত্রীর উপস্থিতিতে সেখানে হাসপাতাল না করার দাবিতে বিক্ষোভ।
  • চট্টগ্রামবাসীকে অস্থিরতায় ফেলে কোনো প্রকল্প নয়: মন্ত্রী
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
সিআরবিতে হাসপাতাল নির্মাণের প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে সিআরবি রক্ষা মঞ্চ। গতকাল চট্টগ্রাম নগরীর সিআরবি চত্বরে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামে সেন্ট্রাল রেলওয়ে বিল্ডিং (সিআরবি) এলাকায় হাসপাতাল নির্মাণ কার্যক্রম বন্ধের ঘোষণার দাবিতে দুই দিন ধরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। এর মধ্যে গতকাল রোববার সিআরবিতে প্রস্তাবিত হাসপাতাল এলাকা পরিদর্শন করেন সড়ক, সেতু, রেল ও নৌ পরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। এ সময় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের মুখে পড়েন তিনি।

গতকাল রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মন্ত্রীর গাড়ির বহর সিআরবি এলাকায় এসে পৌঁছে। সেখানে উপস্থিত রেলওয়ে কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের নানা দিকনির্দেশনা দেন। পরে সিআরবি পাহাড়ে অবস্থিত রেলওয়ে পূর্বাঞ্চল জিএম কার্যালয়ে বৈঠক শেষে সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে বের হন মন্ত্রী।

সিআরবিতে মন্ত্রী আসা থেকে শুরু করে চলে যাওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পাশাপাশি নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। বিক্ষোভকারীরা সিআরবিতে হাসপাতাল নির্মাণের প্রতিবাদে স্লোগান দেন।

সিআরবিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম বলেন, পরিবেশের ক্ষতি করে ও চট্টগ্রামবাসীকে অস্থিরতায় ফেলে ও ঝুঁকির মধ্যে রেখে কোনো প্রকল্প করবে না সরকার। তিনি আরও বলেন, তবে এমন কোনো প্রকল্প হয় বর্তমানে যেভাবে ক্ষতি ভাবা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তা না। বরং আরও বেশি জনবান্ধব, আরও বেশি চট্টগ্রামবাসীর জন্য প্রয়োজন সেগুলো বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

মন্ত্রী বলেন, ‘আমি আবার বলছি, সরকার এই জায়গায় হাসপাতাল করতে যাচ্ছে বা করবে এমন কোনো প্রকল্প এই মুহূর্তে নাই।’

এদিকে, মন্ত্রী যাওয়ার আগে গতকাল সকালে হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগের প্রতিবাদে সিআরবি সাত রাস্তার মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে সিআরবি রক্ষা মঞ্চ নামের একটি সংগঠন। সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে সংগঠনটির সমন্বয়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘এ রকম একটি জাতীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত ও ঐতিহাসিক স্থান এবং শত বছরে গড়ে ওঠা প্রাকৃতিক পরিবেশে বাণিজ্যিক স্বার্থে নানা স্থাপনা নির্মাণের সিদ্ধান্ত একটি জনস্বার্থবিরোধী মুনাফালোভী মাফিয়া সিন্ডিকেটের গভীর চক্রান্ত।

একই দিন সকালে নগরের জামালখানে খাল-নালা পরিষ্কারের বিশেষ কার্যক্রম উদ্বোধনকালে চসিক মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘আমি গতকাল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। ওনাকে আমি বলেছি, গাছ কেটে সিআরবিতে কখনো কোনো হাসপাতাল বা স্থাপনা আমরা করতে দেব না। এবং এটা চট্টগ্রামবাসী কখনো মেনে নেবে না।’

চসিক মেয়র বলেন, ‘উনিও (রেলপথমন্ত্রী) এ ব্যাপারে একমত। উনি বলেছেন, পুরোনো যে হাসপাতালটা আছে সেই হাসপাতালটা উনি দেখবেন। ওই হাসপাতালের ইনফ্রাস্ট্রাকচার, দরকার হলে ওটা ভেঙে হলেও কীভাবে একটা সুন্দর হাসপাতাল করা যায়। এটাও আমাদের সময়ের দাবি যেহেতু ওই হাসপাতালে রোগী আসে না।’

২০২১ সালে তৎকালীন সরকার সিআরবির ছয় একর জমিতে হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। এর প্রতিবাদে বেশ কিছু সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন টানা ১৫ মাস ধরে আন্দোলন চালিয়ে যায়। একপর্যায়ে তৎকালীন সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্যসহ স্থানীয় অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতা সিআরবিতে হাসপাতাল না করার পক্ষে অবস্থান নিলে প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নিবন্ধনের বদলে সরাসরি পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ

মধ্যপ্রাচ্যে ‘সিসিফাসের ফাঁদে’ যুক্তরাষ্ট্র, তবু ইরান যুদ্ধে কেন নেপথ্যে খেলোয়াড় চীন

বাংকার বাস্টারেও অভেদ্য ইরানের ‘পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন’, সেখানেই কি চলছে পরমাণু সমৃদ্ধকরণ

১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ল ২১২ টাকা

লঞ্চভাড়া ৩৬–৪২ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী

নওগাঁয় পেট্রল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ, তিন চালকের বিরুদ্ধে মামলা

নওগাঁয় পেট্রল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ, তিন চালকের বিরুদ্ধে মামলা

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (দ্বিতীয় পর্ব)

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (দ্বিতীয় পর্ব)

কোন দেশে বন্ধু পাতানো সহজ আর কোন দেশে কঠিন, জেনে নিন

কোন দেশে বন্ধু পাতানো সহজ আর কোন দেশে কঠিন, জেনে নিন

চট্টগ্রামে ৩০ লাখ টাকা চাঁদা দাবিতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-লুটপাটের অভিযোগ

চট্টগ্রামে ৩০ লাখ টাকা চাঁদা দাবিতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-লুটপাটের অভিযোগ

সিআরবি পরিদর্শনে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে রেলমন্ত্রী

সিআরবি পরিদর্শনে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে রেলমন্ত্রী

মাদারীপুরে অবৈধভাবে মজুত ৩৭ হাজার লিটার ভোজ্যতেল জব্দ

মাদারীপুরে অবৈধভাবে মজুত ৩৭ হাজার লিটার ভোজ্যতেল জব্দ

চট্টগ্রাম থেকে জেদ্দা যাচ্ছেন ৩৭১ হজযাত্রী

চট্টগ্রাম থেকে জেদ্দা যাচ্ছেন ৩৭১ হজযাত্রী

ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন: সুষ্ঠু ভোট নিয়ে শঙ্কা জামায়াতপন্থীদের

ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন: সুষ্ঠু ভোট নিয়ে শঙ্কা জামায়াতপন্থীদের