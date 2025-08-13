নোয়াখালীতে অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার নবীপুর ইউনিয়ন থেকে জাহিদ হোসেন (১৮) নামের এক তরুণের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে নবীপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর পূর্বপাড়া এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।
মৃত জাহিদ হোসেন নবীপুর ইউনিয়নের বিষ্ণপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়ার ওজি উল্যার ছেলে। তিনি অটোরিকশাচালক ছিলেন।
মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, অটোরিকশা চালানো শেষে গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে রিকশাটি বাড়িতে রেখে যান জাহিদ। রাতে আর বাড়িতে ফিরে আসেননি তিনি। সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজাখুঁজি করে তাঁর কোনো সন্ধান পাননি তাঁরা। আজ সকালে বাড়ির পাশের একটি মুরগির খামারের কাছে জাহিদের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। পরে বিষয়টি থানায় অবগত করলে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে। লাশের সঙ্গে একটি বিদ্যুতের তার পড়ে ছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সেনবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নোমান বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শেষে তাঁর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে এবং পরে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার নবীপুর ইউনিয়ন থেকে জাহিদ হোসেন (১৮) নামের এক তরুণের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে নবীপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর পূর্বপাড়া এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।
মৃত জাহিদ হোসেন নবীপুর ইউনিয়নের বিষ্ণপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়ার ওজি উল্যার ছেলে। তিনি অটোরিকশাচালক ছিলেন।
মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, অটোরিকশা চালানো শেষে গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে রিকশাটি বাড়িতে রেখে যান জাহিদ। রাতে আর বাড়িতে ফিরে আসেননি তিনি। সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজাখুঁজি করে তাঁর কোনো সন্ধান পাননি তাঁরা। আজ সকালে বাড়ির পাশের একটি মুরগির খামারের কাছে জাহিদের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। পরে বিষয়টি থানায় অবগত করলে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে। লাশের সঙ্গে একটি বিদ্যুতের তার পড়ে ছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সেনবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নোমান বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শেষে তাঁর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে এবং পরে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) সহকারী রেজিস্ট্রার (খণ্ডকালীন) মাহমুদ আল জামানের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রার শাখার এক কর্মকর্তাকে চড়থাপ্পড় মারার অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে ওই কর্মকর্তার কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন চার সদস্যের তদন্ত২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় ডিশ ব্যবসা ও আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্বের জেরে মো. ফাহিম (৩০) হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। ওই মামলায় ছাত্রদল নেতা সজীব হাসানসহ তিন নেতা-কর্মী আসামি হয়েছেন। এ ঘটনায় সংগঠন থেকে তাঁদের বহিষ্কার করা হয়েছে।৪ মিনিট আগে
যশোরের চৌগাছায় প্রতিবন্ধী এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনার ১৩ দিন পর থানায় মামলা করা হয়েছে। বুধবার (১৩ আগস্ট) ভুক্তভোগী ওই নারী চৌগাছা থানায় মামলা করেছেন। ১ আগস্ট দুপুরে চৌগাছা উপজেলার একটি গ্রামে ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে।৫ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জে বন্যাকবলিত পাঁচটি ইউনিয়নে ৪৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে বলে জানা গেছে। আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকেলে জেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।৬ মিনিট আগে