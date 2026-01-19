Ajker Patrika

ময়মনসিংহে ল্যাম্পপোস্ট চুরি করতে গিয়ে দুই যুবকের মৃত্যু

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহে ল্যাম্পপোস্ট চুরি করতে গিয়ে দুই যুবকের মৃত্যু
স্বজনদের আহাজারি। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহ নগরীতে ল্যাম্পপোস্ট চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন নগরীর মাদ্রাসা কোয়ার্টার এলাকার সেলিম মিয়ার ছেলে হৃদয় মিয়া (২৭); অপরজনের নাম রাকিব মিয়া, তবে তাঁর বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি।

আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে নগরীর জিলা স্কুল হোস্টেল মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) নজরুল ইসলাম বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই যুবকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, নগরীর জিলা স্কুল হোস্টেল মাঠের পরিত্যক্ত টিনশেডের পেছনে অকেজো ল্যাম্পপোস্ট চুরি করতে করাত দিয়ে কাটার সময় পাশে থাকা বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে লেগে ঝলসে যান রাকিব। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে হৃদয় নিজেও বিদ্যুতায়িত হন। এতে ঘটনাস্থলেই রাকিব মারা যান। গুরুতর আহত হন হৃদয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা টের পেয়ে দুজনকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

এসআই নজরুল ইসলাম বলেন, ওই যুবককে হাসপাতালে আনার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়:

চুরিমৃত্যুময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহযুবকচিকিৎসক
