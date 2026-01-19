পিরোজপুরে হত্যা মামলায় ৬ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুরে একটি হত্যা মামলায় ছয়জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন পিরোজপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালত। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে পিরোজপুরের বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মুজিবুর রহমান এ রায় দেন।
আসামিরা হলেন স্বপন ওরফে সোহেল মোল্লা (২৮), কাদের মোল্লা (৩৫), আ. রশীদ মোল্লা (৭০), ইরানী বেগম (২৫), সুফিয়া বেগম (৪৫) ও পুন্ন বেগম।
অপর আসামি রোজিনাকে বেকসুর খালাস দেন আদালত। অন্য আসামিদের মধ্যে আ. রব মোল্লা, মন্নাফ মোল্লা ও মুনসুর মোল্লা আদালতে বিচারাধীন অবস্থায় মারা যান।
মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ২২ অক্টোবর পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী উপজেলার চন্ডিপুরে জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় আবু আকনকে (৪২) পিটিয়ে ও কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয়। এ ঘটনায় আ. জব্বার বাদী হয়ে পিরোজপুর আদালতে মামলা করেন।
পিরোজপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পিপি আবুল কালাম আকন জানান, আজ পিরোজপুর বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মুজিবর রহমান ছয়জন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। অপর আসামি রোজিনা বেগমকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে। তিন আসামি আদালতে বিচারাধীন অবস্থায় মারা যায়।
