সুন্দরবনে দুর্ঘটনায় পতিত পর্যটকবাহী জাহাজ থেকে পর্যটকদের উদ্ধার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
দুর্ঘটনায় পতিত জাহাজ থেকে ৪৪ পর্যটককে উদ্ধার করা হয়। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
সুন্দরবনের করমজল এলাকায় বাল্কহেডের সঙ্গে সংঘর্ষে দুর্ঘটনায় পড়া একটি পর্যটকবাহী জাহাজ থেকে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও নৌ পুলিশ যৌথভাবে দেশি-বিদেশি ৪৪ জন পর্যটককে নিরাপদে উদ্ধার করেছে। গতকাল শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) বিকেলে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ১ জানুয়ারি ‘Pirates of Sundarban’ নামের একটি পর্যটকবাহী জাহাজ ৪৪ জন পর্যটক নিয়ে খুলনা থেকে সুন্দরবনের উদ্দেশে যাত্রা করে। যাত্রাপথে করমজল এলাকায় একটি বাল্কহেডের সঙ্গে সংঘর্ষে জাহাজটির তলদেশে ছিদ্র সৃষ্টি হয় এবং দ্রুত পানি ঢুকতে শুরু করে।

দুর্ঘটনার বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে জাহাজে থাকা এক পর্যটক কোস্ট গার্ডকে জানালে কোস্ট গার্ড বেইস মোংলা ও স্টেশন হারবারিয়া থেকে দুটি উদ্ধারকারী দল দ্রুত স্পিডবোটযোগে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে দুজন চীনা নাগরিকসহ নারী ও শিশু মিলে মোট ২৪ জন পর্যটককে নিরাপদে উদ্ধার করে কোস্ট গার্ড বেইস মোংলায় নিয়ে আসা হয়।

এ ছাড়া নৌ পুলিশের সহায়তায় আরও ২০ জন পর্যটককে উদ্ধার করা হয়েছে।

কোস্ট গার্ড কর্মকর্তা সিয়াম-উল-হক বলেন, নৌপথে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সর্বদা সতর্ক ও তৎপর রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনৌ–পুলিশদুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগপর্যটককোস্টগার্ডজেলার খবরসুন্দরবন
