আট ঘণ্টার ব্যবধানে শিবগঞ্জের একই সড়কে দুর্ঘটনায় চারজন নিহত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে একই সড়কে মাত্র আট ঘণ্টার ব্যবধানে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। ভোর সাড়ে ৫টার দিকে মুসলিমপুর টাকশালদিঘি এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গিয়ে দুজন নিহত হন। এরপর দুপুর দেড়টার দিকে কানসাট সোলেমান ডিগ্রি কলেজের সামনে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আরও দুজন নিহত হন।
দুপুরে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহতরা হলেন আসাদ (২১) ও জাবির আলী (২০)। নিহত আসাদ শিবগঞ্জ পৌরসভার শেখটোলা এলাকার এরফান হোসেনের ছেলে। জাবির আলী একই এলাকার জাফর আলীর ছেলে।
স্থানীয়দের ভাষ্য, আসাদ ও জাবির মোটরসাইকেলে করে যাওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই আসাদ নিহত হন। গুরুতর আহত জাবির আলীকে উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিউর রহমান দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-সোনামসজিদ মহাসড়কের মুসলিমপুর টাকশালদিঘি এলাকার একটি নির্মাণাধীন কালভার্টের নিচে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায়। এতে মোটরসাইকেলে থাকা শিবগঞ্জ উপজেলার বালিয়াদিঘি গ্রামের জমির উদ্দিনের ছেলে আবু হায়াত (৩৫) ও একই এলাকার সাদিকুল ইসলামের ছেলে মো. হাবিব (১৮) নিহত হন।
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