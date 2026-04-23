চাঁপাইনবাবগঞ্জে নিম্নমানের পাউরুটি সরবরাহ: স্কুল ফিডিং সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিম্নমানের পাউরুটি সরবরাহের অভিযোগে একটি খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বুধবার (২২ এপ্রিল) দিবাগত রাত ১১টার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মারুফ আফজাল রাজনের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে যুক্ত এনজিও ‘গাক’কে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। অনাদায়ে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।
এর আগে একই দিন দুপুরে সদর উপজেলার শংকরবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০ জন শিক্ষার্থী স্কুল ফিডিংয়ের পাউরুটি খেয়ে পেটব্যথাসহ নানা ধরনের অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিষয়টি জানতে পেরে স্কুল কর্তৃপক্ষ দ্রুত অন্য শিক্ষার্থীদের ওই পাউরুটি খাওয়া থেকে বিরত রাখে।
অসুস্থ শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে পরে অভিভাবকদের সঙ্গে বাড়িতে পাঠানো হয়। ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে প্রশাসন তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে।
এ বিষয়ে সদর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফ আফজাল রাজন জানান, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।
