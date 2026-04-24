চাঁদা আদায় নিয়ে দুপক্ষের বিরোধ, চাঁপাইনবাবগঞ্জে সব ধরনের বাস চলাচল বন্ধ

সড়কে চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে দুটি শ্রমিক সংগঠনের বিরোধের জেরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে দূরপাল্লাসহ আন্তজেলা ও আন্ত-উপজেলা রুটে সব ধরনের বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। একটি শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা আকস্মিক কর্মবিরতি শুরু করায় এই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।
আজ শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) সকাল থেকে শুরু হওয়া এই ধর্মঘটের কারণে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সঙ্গে অন্যান্য গন্তব্যের বাস যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।
পরিবহনশ্রমিকেরা জানান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ট্রাক, ট্যাংক-লরি ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের বিরোধের জেরে বাস চলাচল বন্ধ হয়েছে।
শ্রমিকদের অভিযোগ, দুটি সংগঠনই চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে চলাচল করা বাস থেকে চাঁদা আদায় করছে। এ নিয়ে সংগঠন দুটির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে তীব্র বিরোধ চলে আসছে।
এ বিষয়ে ট্রাক, ট্যাংক-লরি ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম আনার বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দুটি সংগঠন একীভূত হয়ে শ্রমিকদের কল্যাণে নির্ধারিত হারে চাঁদা আদায় করছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নামে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের হরিপুরে আলাদাভাবে চাঁদা আদায় শুরু করে একটি পক্ষ। এর প্রতিবাদে শ্রমিকেরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করেছেন।
সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চলবে জানিয়ে আনারুল ইসলাম আরও বলেন, টার্মিনালের বাইরে সড়কে চাঁদা আদায়ের এখতিয়ার অন্য কোনো সংগঠনের নেই।
এদিকে জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রউফ জুলমত বলেন, ‘আমরা নিয়ম মেনেই শুধু বাস থেকে চাঁদা আদায় করছি। ট্রাক, ট্যাংক-লরি ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন তাদের নির্দিষ্ট যানবাহনের পাশাপাশি বাস থেকেও চাঁদা নিচ্ছে। অথচ বাস থেকে চাঁদা নেওয়ার কোনো অনুমতি ওই সংগঠনের নেই।’
এদিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এ এন এম ওয়াসিম ফিরোজ বলেন, ‘দুই সংগঠনের বিরোধ মেটাতে পুলিশ উভয় পক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিল। কিন্তু দুই পক্ষের অনড় অবস্থানের কারণে সমঝোতা করা সম্ভব হয়নি। আমরা বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছি।’ তিনি বলেন, সড়কে কোনো ধরনের চাঁদাবাজি করা যাবে না বলে তাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
