Ajker Patrika

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে অবৈধ ঢোকার ১৭ বাংলাদেশি আটক

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭: ০৯
বিজিবির হাতে আটক ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিজিবির হাতে আটক ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভারত থেকে কারাভোগ শেষে অবৈধভাবে বাংলাদেশে ঢোকার সময় ১৭ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ বুধবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে নওগাঁ ব্যাটালিয়নের (১৬ বিজিবি) অধীন চাড়ালডাংগা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় সীমান্ত পিলার ২১৯/২৯-আর-সংলগ্ন এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।

পরে সীমান্ত পিলার থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার ভেতরে শিবনগর বাজার এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে আটজন পুরুষ, পাঁচজন নারী ও চারটি শিশু রয়েছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তাঁরা সবাই খুলনা ও যশোর জেলার বাসিন্দা। পাঁচ-ছয় বছর ধরে তাঁরা ভারতের আগ্রা জেলায় বসবাস করছিলেন। এ সময় ভারতীয় পুলিশ তাঁদের আটক করায় আগ্রা জেলা কারাগারে প্রায় তিন বছর কারাভোগ করেন। সম্প্রতি কারামুক্তির পর ভারতীয় পুলিশ তাদের বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। পরে ১২ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের অধীন টিলাশন ক্যাম্পের সদস্যরা সীমান্ত পিলার ২১৯/২৯-আর এলাকা দিয়ে তাদের বাংলাদেশে ঢোকায় বলে জানায় বিজিবি।

এ বিষয়ে নওগাঁ ১৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম মাসুম বলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ, গরু ও মাদক পাচার এবং চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবির অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

বাংলাদেশসীমান্তচাঁপাইনবাবগঞ্জআটকবিজিবিরাজশাহী বিভাগভারতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অঙ্গীকারনামা লিখে বিএনপিতে যোগ দিলেন ছাত্রলীগ নেতা

অঙ্গীকারনামা লিখে বিএনপিতে যোগ দিলেন ছাত্রলীগ নেতা

বাঞ্ছারামপুরের ইউএনও ফেরদৌস আরা আর নেই

বাঞ্ছারামপুরের ইউএনও ফেরদৌস আরা আর নেই

জামায়াতের সঙ্গে আসন নিয়ে টানাপোড়েন, আজই চূড়ান্ত করবে ১১ দল

জামায়াতের সঙ্গে আসন নিয়ে টানাপোড়েন, আজই চূড়ান্ত করবে ১১ দল

রেকর্ড ৩ হাজার নবীন বিজিবি সদস্য শপথ নিচ্ছেন আজ

রেকর্ড ৩ হাজার নবীন বিজিবি সদস্য শপথ নিচ্ছেন আজ

ঝুট ব্যবসা নিয়ে ঈদের সিনেমা ‘কাট-পিস’

ঝুট ব্যবসা নিয়ে ঈদের সিনেমা ‘কাট-পিস’

সম্পর্কিত

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় ২ ফার্মেসি মালিককে জরিমানা

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় ২ ফার্মেসি মালিককে জরিমানা

শরীয়তপুরে বিস্ফোরণে আহত আরও এক যুবকের মৃত্যু, নিহত বেড়ে তিন

শরীয়তপুরে বিস্ফোরণে আহত আরও এক যুবকের মৃত্যু, নিহত বেড়ে তিন

চাঁদাবাজির অভিযোগ, বহিষ্কৃত নেতাসহ তিনজন আটক

চাঁদাবাজির অভিযোগ, বহিষ্কৃত নেতাসহ তিনজন আটক

নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রায় ৯ লাখ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রায় ৯ লাখ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা