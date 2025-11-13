বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত, চাকরি হারালেন শিক্ষিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার মচকৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোসা. মুসলেমা খাতুনকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কার্যালয় থেকে এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের ১ আগস্ট থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত মুসলেমা খাতুন। দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো ছুটির আবেদনও করেননি তিনি। সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিলসংক্রান্ত নিয়ম অনুযায়ী, বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকা গুরুতর অপরাধ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পর কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। সেই নোটিশেরও জবাব দেননি তিনি। তাই সরকারি বিধি অনুযায়ী তাঁকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে মচকৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নাসিমা খাতুন বলেন, ‘২০২২ সাল থেকে বিদ্যালয়ে আসেন না মুসলেমা খাতুন। আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি সাড়া দেননি। যতটুকু জানি, তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় থাকেন।’
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, সরকারি চাকরির শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে মচকৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মুসলেমা খাতুনকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে। তিনি বিনা অনুমতিতে দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। এতে বিদ্যালয়ের পাঠদান ব্যাহত ও শিশুদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়েছে। ওই শিক্ষিকাকে অপসারণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদটি শূন্য ঘোষণা করা হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর জাতীয় ঈদগাহ মাঠের পাশে পানির পাম্পের সামনে ফুটপাতে একটি ড্রাম থেকে এক ব্যক্তির খণ্ড-বিখণ্ড লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ব্যক্তির পরিচয় এখন পর্যন্ত জানতে পারেনি পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর বলেন, হাইকোর্ট মাজারের মাঠের কোণে পানির পাম্পের সামনে ফুটপাতে ফেলে রাখা একটি নীল রঙের ছোট ড্রামের ভেতর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
তিনি জানান, লাশের পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনাটির বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. মাসুদ আলম বলেন, জাতীয় ঈদগাহ মাঠের পাশে দুটি ড্রাম পাওয়া গেছে—একটিতে লাশ, অন্যটিতে চাল। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে–তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি
যশোরের মনিরামপুরে ভোল্ড ব্রিকস নামের একটি ইটভাটায় কাদা মেশানো যন্ত্রে কাটা পড়ে জাকির হোসেন (৪৫) নামের এক শ্রমিক মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে তিনি যন্ত্রের ভেতর আটকা পড়ে কাদার সঙ্গে মিশে যান। তিন ঘণ্টা উদ্ধারকাজ চালিয়ে মনিরামপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁর খণ্ডিত লাশ উদ্ধার করেছেন।
নিহত জাকির হোসেন উপজেলার মুন্সিখানপুর গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে। তিনি মনিরামপুর-নওয়াপাড়া সড়কের সরুপদাহ এলাকায় অবস্থিত ওই ইটভাটায় কাদা মেশানো যন্ত্রে কাজ করতেন।
মনিরামপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাফায়াত হোসেন বলেন, ‘বেলা ৩টার দিকে আমাদের কাছে খবর আসে ভোল্ড ব্রিকসে কাদা মেশানো যন্ত্রের ভেতরে আটকা পড়ে কাদার সঙ্গে মিশে গিয়ে একজন শ্রমিক মারা গেছেন। খরব শুনে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করি। নিহত জাকির হোসেন কাদা মেশানো যন্ত্র চলমান অবস্থায় গিয়ার ফেলে ভেতরে ঢুকে যন্ত্র পরিষ্কারের কাজ করছিলেন। এ সময় হঠাৎ গিয়ার সক্রিয় হয়ে মেশিন ঘুরতে শুরু করে। তখন কাদার সঙ্গে মিশে মারা যান জাকির।’
সাফায়াত হোসেন আরও বলেন, ‘জাকিরের দেহ কাদার সঙ্গে মিশে কাটা পড়ে বেশ কয়েকটি খণ্ড হয়ে যায়। আমরা তিন ঘণ্টা কাজ চালিয়ে তাঁর খণ্ডিত দেহ উদ্ধার করে থানা-পুলিশে হস্তান্তর করেছি। জাকিরের দেহ কাটা পড়ে ২০টির বেশি টুকরা হয়ে গেছে।’
মনিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবলুর রহমান বলেন, নিহত জাকির হোসেনের মৃত্যুর ব্যাপারে স্বজনদের কোনো অভিযোগ নেই। সন্ধ্যায় ময়নাতদন্ত ছাড়া স্বজনদের লাশ বুঝে দেওয়া হয়েছে।
পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্র ও মাদকসহ দুজনকে আটক করেছেন জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ভোরে ভান্ডারিয়া উপজেলার সরদারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।
ডিবি জানায়, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এসআই আতিকুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে জাহাঙ্গীর হোসেন (৪০) ও দেলোয়ার সরদার (৪২) নামে দুজনকে হাতেনাতে আটক করা হয়। এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তাঁদের সহযোগী ৭-৮ জন পালিয়ে যায়।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান চালানো হয়। আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত ১১ ধরনের দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।
জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। পরবর্তীকালে পৃথক অভিযানে আরও ৫ কেজি গাঁজা ও ১২০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
পিরোজপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) খান মোহাম্মদ আবু নাছের বলেন, আটক দুজনসহ পলাতকদের বিরুদ্ধে ডাকাতি প্রস্তুতি ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দুটি পৃথক মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর রামপুরায় চারতলা ভবন থেকে পড়ে আয়ান মো. জাওজি (১০) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বেলা ২টার দিকে রামপুরা উলন বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে বেলা সোয়া ৩টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মৃত শিশুর চাচা জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, আয়ান শারীরিক প্রতিবন্ধী ছিল। সে রামপুরা উলন বাজার এলাকার ওই বাড়িতে চতুর্থ তলায় পরিবারের সঙ্গে থাকত। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে আয়ান ছিল সবচেয়ে ছোট।
জাহাঙ্গীর হোসেন আরও জানান, বাড়িটির ছয়তলা পর্যন্ত করা কথা থাকলেও চারতলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আয়ান কখন ছাদে গিয়েছে, তা কেউ বুঝতে পারেনি। হঠাৎ নিচে পড়ে আহত হয়। পরে প্রথমে বেটারলাইফ হাসপাতালে নেওয়া হয়, সেখান থেকে ঢামেকে আনার পর মারা যায়।
ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বিকেলে শিশুটিকে হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, চারতলার ছাদ থেকে পড়ে শিশুটি আহত হয়েছিল। মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে।
