চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৩: ৫০
চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা এগিয়ে

চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি আসনেই জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী মো. কেরামত আলী ১০ হাজার ৬৬৯ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মো. শাহাজাহান মিঞা পেয়েছেন ৮ হাজার ৩১৬ ভোট।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনে দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী মো. মিজানুর রহমান পেয়েছেন ৭৭ হাজার ১৫৮ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির আমিনুল ইসলাম পেয়েছেন ৭৩ হাজার ৬৫৫ ভোট।

এ ছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনে জামায়াত প্রার্থী মো. নুরুল ইসলাম বুলবুল পেয়েছেন ৫৮ হাজার ৯৫১ ভোট, আর বিএনপির প্রার্থী মো. হারুনুর রশীদ পেয়েছেন ৪০ হাজার ৩৭৬ ভোট।

জেলার তিন আসনে মোট ৫১৫টি কেন্দ্রের মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মো. শাহাদাত হোসেন মাসুদ ১৫৪টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফলের এ তথ্য জানান।

