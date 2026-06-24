মাদকসংক্রান্ত বিরোধে বন্ধুর ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে মাদকসংক্রান্ত বিরোধের জেরে বন্ধুর ছুরিকাঘাতে এক যুবক নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৪ জুন) দুপুরে শহরের পৌরসভার মেডিকেল রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবক মো. রজব আলী (২৮) পৌরসভার মসজিদপাড়া এলাকার নজরুল ইসলাম বাবুর ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রজব আলীর সঙ্গে তাঁর বন্ধু জিসানের দীর্ঘদিন ধরে মাদকসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিরোধ চলছিল। এরই ধারাবাহিকতায় বুধবার দুপুরে মেডিকেল রোড এলাকায় তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে জিসান ধারালো অস্ত্র দিয়ে রজব আলীকে ছুরিকাঘাত করেন। এ সময় মেহেদী নামে অপর এক যুবক রজব আলীকে ধরে রাখে বলে অভিযোগ রয়েছে।
গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা রজব আলীকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. একরামুল হোসাইন জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, জিসান রজব আলীকে ছুরিকাঘাত করেন এবং মেহেদী তাঁকে ধরে রাখেন। অভিযুক্ত দুজনই মাদকাসক্ত বলে প্রাথমিকভাবে তথ্য পাওয়া গেছে।
ওসি আরও জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আটকের চেষ্টা চলছে এবং এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
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