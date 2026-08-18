Ajker Patrika
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চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই যুবকের মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৬, ১৫: ৩০
চাঁপাইনবাবগঞ্জে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই যুবকের মৃত্যু
নিহতদের বাড়িতে এলাকাবাসীর ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার মুসলিমপুর-টাকশালদিঘী কালভার্ট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন শিবগঞ্জ উপজেলার বালিয়াদিঘী গ্রামের জমির উদ্দিনের ছেলে মো. আবু হায়াত (৩৫) ও একই গ্রামের সাদিকুল ইসলামের ছেলে মো. হাবিব (১৮)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ ভোরে কানসাট বাজার থেকে মোটরসাইকেলযোগে বাড়ি ফিরছিলেন আবু হায়াত ও হাবিব। পথে মুসলিমপুর-টাকশালদিঘী কালভার্ট এলাকায় পৌঁছালে চালক মোটরসাইকেলটির নিয়ন্ত্রণ হারান। এতে মোটরসাইকেলটি সড়কে পড়ে গেলে দুজনই গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিউর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

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