Ajker Patrika
En
চাঁদপুর

ভাড়া নেওয়ার কথা বলে বাসায় ঢুকে দম্পতিকে অচেতন করে লুট, গ্রেপ্তার ২

কচুয়া (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
ভাড়া নেওয়ার কথা বলে বাসায় ঢুকে দম্পতিকে অচেতন করে লুট, গ্রেপ্তার ২
গ্রেপ্তার ইব্রাহিম ও বিল্লাল হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের কচুয়া পৌরসভায় চাঞ্চল্যকর চুরির রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ঢাকার তাঁতীবাজার থেকে চোরাই স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন কুমিল্লার হোমনা থানার নিকলি ইউনিয়নের মৃত আকবর আলীর ছেলে মো. ইব্রাহিম (৫০) ও মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার মহর মিয়ার ছেলে মো. বিল্লাল হোসেন (৪০)।

পুলিশ জানায়, বাসা ভাড়া নেওয়ার কথা বলে গত ২৭ জুন কচুয়া পৌরসভার ওয়ালটন প্লাজার পাশের একটি বিল্ডিংয়ে নুরুল ইসলামের বাসায় ঢোকেন চার-পাঁচজন ব্যক্তি। কৌশলে তাঁরা নুরুল ইসলামের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার একপর্যায়ে খাবারে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেন। এতে ওই দম্পতি অচেতন হয়ে পড়লে চক্রটি আলমারিতে থাকা প্রায় ১৩ লাখ টাকা মূল্যের ৬ ভরি ৮ আনা স্বর্ণালংকার ও ড্রয়ারে থাকা নগদ ৫০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

পরে এ ঘটনায় ভুক্তভোগী থানায় মামলা করেন। পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালিয়ে ঢাকার ডেমরা এলাকা থেকে ইব্রাহিম ও মুন্সিগঞ্জের লৌহজং থেকে বিল্লাল হোসেনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ঢাকার তাঁতীবাজার এলাকার একটি স্বর্ণের দোকান থেকে ৩ ভরি ১ আনা ৪ রতি স্বর্ণালংকার উদ্ধার করে পুলিশ।

এ বিষয়ে কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজিজুল ইসলাম আকাশ বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এই চক্রের অন্য সদস্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

বিষয়:

চুরিচাঁদপুরপুলিশগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগকচুয়াজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত