Ajker Patrika
চাঁদপুর

জাটকা রক্ষা অভিযানে জব্দ ৩৫ নৌকা নিলামে বিক্রি

মতলব উত্তর (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৭ জুন ২০২৬, ১৬: ৩২
জাটকা রক্ষা অভিযানে জব্দ ৩৫ নৌকা নিলামে বিক্রি
মেঘনা নদীর তীরে জব্দ নৌকার নিলাম কার্যক্রম। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় জাটকা রক্ষা অভিযানে জব্দ করা ৩৫টি নৌকার উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার সকাল ১০টায় উপজেলার মেঘনা নদীর তীরে নিলাম কার্যক্রম শুরু হয়। নৌকাগুলো মোট ৮ লাখ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকায় বিক্রি হয়। ভ্যাট ও আয়করসহ মোট আদায় হয়েছে ৯ লাখ ৪৫ হাজার টাকা।

সরকারি বিধি অনুসরণ করে উন্মুক্ত নিলাম সম্পন্ন করা হয়।

নিলামে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ, জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার দাস, মোহনপুর কোস্টগার্ডের কন্টিনজেন্ট এম সানোয়ার হোসেন এবং মোহনপুর নৌপুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক মো. আবুল কালাম।

জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার দাস বলেন, “জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এই অভিযানে জব্দ হওয়া নৌকাগুলো নিলামের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।”

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সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ বলেন, “নিলাম প্রক্রিয়াটি আমরা স্বচ্ছ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করেছি। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা জব্দ করা এসব নৌকা নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করেছি এবং প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।”

প্রসঙ্গত, প্রতি বছর জাটকা সংরক্ষণে মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় মৎস্য বিভাগ ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় অবৈধ মাছ ধরা, জাল ও নৌকা জব্দ করা হয়ে থাকে।

বিষয়:

ইলিশচাঁদপুরচট্টগ্রাম বিভাগমতলব উত্তরজাটকাজেলার খবরমেঘনা নদী
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