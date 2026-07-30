আলিম পরীক্ষার প্রবেশপত্র বিতরণে অতিরিক্ত টাকা আদায়, অধ্যক্ষ অবরুদ্ধ

চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে আলিম পরীক্ষার প্রবেশপত্রের জন্য অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগে চিশতিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে অবরুদ্ধ করেছে শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে অধ্যক্ষ মো. বেলাল হোসেনের কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। পরে উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশে টাকা ফেরতের আশ্বাস দিয়ে অবমুক্ত হন অধ্যক্ষ।
জানা গেছে, শাহরাস্তি চিশতিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসায় সম্প্রতি আলিম পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রবেশপত্রের জন্য অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে আজ সকালে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। একপর্যায়ে তারা অধ্যক্ষ বেলাল হোসেনের পদত্যাগের দাবিতে তাঁকে কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করেন। পরে মাদ্রাসা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সদস্যরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষকে অবমুক্ত করেন। এরপর অধ্যক্ষ বেলাল হোসেনকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাঁর কার্যালয়ে ডেকে নেন।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, মাদ্রাসায় আলিম পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রবেশপত্রের জন্য নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়েছে। এ ছাড়া অধ্যক্ষ বেলাল হোসেন মাদ্রাসার বিভিন্ন তহবিলের অর্থ ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম করেছেন। তিনি শিক্ষকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন বলেও অভিযোগ তাদের।
ইউএনও মনিরা খাতুন বলেন, জিজ্ঞাসাবাদে অধ্যক্ষ বেলাল হোসেন অতিরিক্ত টাকা আদায়ের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। অতিরিক্ত টাকা ফেরত দিতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চলমান আলিম পরীক্ষা শেষে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
অভিযোগের বিষয়ে অধ্যক্ষ মো. বেলাল হোসেন বলেন, উপজেলার কয়েকটি মাদ্রাসার অধ্যক্ষদের মতামতের ভিত্তিতে অতিরিক্ত ২০০ টাকা করে নেওয়া হয়েছিল। সব শিক্ষার্থীর থেকে নেওয়া অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেওয়া হবে।
অধ্যক্ষের দাবি, অনিয়মিত ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল কিছু পরীক্ষার্থীর ব্যয় সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অন্য অভিযোগগুলো সত্য নয়।
এনসিপির এই নেতা আরও বলেন, হবিগঞ্জে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে কোনো ধরনের সহিংসতা বা অস্ত্রের মহড়া ছিল না। তারপরও পুলিশ ব্যারিকেড ও ট্রাক দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে নেতা-কর্মীদের অগ্রযাত্রা আটকে দেয়। অতীতে ফ্যাসিবাদী শাসনামলে যেভাবে বিরোধী দলের কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত করা হতো, ব২ মিনিট আগে
ঢাকা মহানগর পুলিশের উত্তরা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মির্জা তারেক আহমেদ বেগ বলেন, ঘটনাস্থল থেকে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি হত্যাকাণ্ড বলেই মনে হচ্ছে। একই সঙ্গে ঘরের মালামাল তছনছ এবং স্বর্ণালঙ্কার খোয়া যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে...৫ মিনিট আগে
ঢাকার কেরানীগঞ্জে প্রেমের সম্পর্কের জেরে তানজিলা (১৭) নামের এক কিশোরীকে গলা কেটে হত্যার ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের দাবি করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। এ ঘটনায় কিশোরীর প্রেমিক মো. রানা হাওলাদারকে (৩০) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর দেওয়া তথ্যে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ছুরি, কিশোরীর দুটি স্মার্টফোন এব৮ মিনিট আগে
মাগুরার শ্রীপুরে ৫০ টাকার লোভ দেখিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে আলী আকবর জোয়ারদার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি স্থানীয় একটি মসজিদ কমিটির সাবেক সভাপতি। আলী আকবর এর আগে ভুক্তভোগী শিশুর বড় বোনের সঙ্গেও একই অপকর্মের চেষ্টা করেছিলেন...১৬ মিনিট আগে