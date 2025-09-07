Ajker Patrika
> সারা দেশ

প্রেমিকা উপহার ফেরত দেওয়ায় তরুণের আত্মহত্যা

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার আল আমিন (১৮) নামের এক তরুণের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। উপজেলার সুবিদপুর পশ্চিম ইউনিয়নের আইটপাড়া গ্রামে গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত তরুণ আইটপাড়া গ্রামের মো. মমিন কাজির ছেলে।

মৃতের পরিবারের বরাত দিয়ে কামরুল ইসলাম নামের এক প্রতিবেশী জানান, আল আমিন স্থানীয় বাজারে একটি ওয়ার্কশপে শ্রমিকের কাজ করতেন। তাঁর সঙ্গে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এক কিশোরীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্প্রতি ওই মেয়েকে তিনি উপহার পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই উপহার ফিরিয়ে দেয় ওই প্রেমিকা। এ নিয়ে দুজনের সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল। তাই সপ্তাহখানেক ধরে আল আমিনের মন খারাপ ছিল। প্রতিদিনের মতো গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে পরিবারের সদস্যরা সবাই খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। এ সুযোগে আল আমিন নিজেদের বসতঘরে সিলিং ফ্যানে ফাঁস দেন। পরে পরিবারের সদস্যদের ডাকচিৎকারে প্রতিবেশীরা এসে পুলিশকে খবর দেন।

এ বিষয়ে ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহ আলম বলেন, লাশ উদ্ধার করে আইনিপ্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

চাঁদপুরফরিদগঞ্জচট্টগ্রাম বিভাগআত্মহত্যাতরুণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মধ্যরাতে কাদের সিদ্দিকীর বাসভবনে হামলা ও ভাঙচুর

অযাচিতভাবে ডাকসুর ভোট চাওয়ায় কর্মীকে বহিষ্কার করল ছাত্রদল

ফেসবুক পোস্ট নিয়ে হাটহাজারীতে উত্তেজনা, ১৪৪ ধারা জারি, যুবক আটক

অতিরিক্ত সহিংসতা হলে নির্বাচন ভঙ্গুর হয়ে যাবে: উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

টাঙ্গাইলে মুখোমুখি কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাবেশ, ১৪৪ ধারা জারি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা আছে বলে মনে করে না কমিশন: ইসি আনোয়ারুল

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই: ইসি আনোয়ারুল

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

সম্পর্কিত

ফরিদপুরে পাগলা ঘোড়ার কামড় ও লাথিতে আহত ২০

ফরিদপুরে পাগলা ঘোড়ার কামড় ও লাথিতে আহত ২০

৩ দফা বাস্তবায়ন ও পুলিশের হামলার বিচার দাবিতে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

৩ দফা বাস্তবায়ন ও পুলিশের হামলার বিচার দাবিতে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য: উপদেষ্টা ফরিদা আখতার

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য: উপদেষ্টা ফরিদা আখতার

প্রেমিকা উপহার ফেরত দেওয়ায় তরুণের আত্মহত্যা

প্রেমিকা উপহার ফেরত দেওয়ায় তরুণের আত্মহত্যা