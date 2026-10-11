Ajker Patrika
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চাঁদপুর

নিষেধাজ্ঞার সময়ে মেঘনায় ইলিশ শিকার, ১০ জেলে আটক

চাঁদপুর প্রতিনিধি
নিষেধাজ্ঞার সময়ে মেঘনায় ইলিশ শিকার, ১০ জেলে আটক
নিষেধাজ্ঞার সময়ে কারেন্ট জাল ব্যবহার করে মা ইলিশ শিকার করায় আটক জেলেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের মতলব উত্তরে মেঘনা নদীতে নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল দিয়ে মা ইলিশ শিকারের অভিযোগে ১০ জেলেকে আটক করেছে নৌ পুলিশ। যৌথ অভিযানে ৩ হাজার মিটার কারেন্ট জাল, দুটি মাছ ধরার নৌকা ও ৪০ কেজি মা ইলিশ জব্দ করা হয়েছে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সাত জেলেকে ২০ দিন করে কারাদণ্ড এবং একজনকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে চাঁদপুর অঞ্চলের মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ি ও মতলব উত্তর উপজেলা মৎস্য বিভাগ যৌথভাবে এ অভিযান চালায়। আজ রোববার দুপুরে অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মতলব উত্তর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা স্বপন চন্দ্র দে।

স্বপন চন্দ্র দে বলেন, মা ইলিশের নিরাপদ প্রজনন ও বংশবিস্তার নিশ্চিত করতে মেঘনা নদীতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় অবৈধ কারেন্ট জাল ব্যবহার করে মা ইলিশ শিকারের অভিযোগে ১০ জেলেকে আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে দুটি কারেন্ট জাল, দুটি মাছ ধরার নৌকা ও ৪০ কেজি মা ইলিশ জব্দ করা হয়।

পরে মতলব উত্তর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদা কুলসুম মনি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। আদালত সাত জেলেকে ২০ দিন করে কারাদণ্ড দেন এবং একজনকে ২ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেন। অপর দুই অপ্রাপ্তবয়স্ককে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন রাসেল মৃধা, জীবন সরকার, মো. ইমরান, মো. লোকমান, জুয়েল, কাজল ও আবু সাঈদ। তাঁদের বাড়ি মতলব উত্তর উপজেলার মোহনপুর, পাচানি ও আশপাশের এলাকায়।

স্বপন চন্দ্র দে আরও বলেন, কারাদণ্ডপ্রাপ্ত জেলেদের চাঁদপুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে। জব্দ করা কারেন্ট জাল উন্মুক্ত স্থানে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। জব্দ করা ইলিশ স্থানীয় মাদ্রাসা ও এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে।

বিষয়:

ইলিশচাঁদপুরনৌ–পুলিশমতলব উত্তরকারেন্ট জালমেঘনা নদীভ্রাম্যমাণ আদালত
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