Ajker Patrika
চাঁদপুর

হাইমচরে দোকান থেকে জব্দ আড়াই লাখ মিটার কারেন্ট জাল পুড়িয়ে বিনষ্ট

চাঁদপুর প্রতিনিধি
হাইমচরে দোকান থেকে জব্দ আড়াই লাখ মিটার কারেন্ট জাল পুড়িয়ে বিনষ্ট
আড়াই লাখ মিটার নিষিদ্ধ জাল বিনষ্ট। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলার মেঘনা নদীর পশ্চিমে নীলকমল ইউনিয়নের ইশানবালা বাজার থেকে নতুন (অব্যবহৃত) ২ লাখ ৫০ হাজার মিটার নিষিদ্ধ কারেন্টজাল জব্দ করা হয়েছে। পরে জব্দকৃত কারেন্টজাল আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

সোমবার (১৩ এপ্রিল) ভোরে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন অভিযানে অংশগ্রহণকারী হাইমচর উপজেলা সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মো. মাহবুব রশীদ।

অভিযান পরিচালনাকারী হাইমচর উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা এ বি এম আশরাফুল হক বলেন, চলমান অভয়াশ্রম ও জাটকা সংরক্ষণ অভিযানের আওতায় রোববার (১২ এপ্রিল) বেলা ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত হাইমচর উপজেলার ইশানবালা বাজারের জয়নাল আবদিনের দোকান থেকে উপজেলা প্রশাসন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য দপ্তর ও কোস্ট গার্ড যৌথ অভিযান পরিচালনা করে আনুমানিক ২ লাখ ৫০ হাজার মিটার নতুন কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

জব্দকৃত নতুন কারেন্ট জাল রাতেই হাইমচর নানি কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট পন্টুনসংলগ্ন মাঠে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বীপের বারই এর উপস্থিতিতে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

অভিযানে কাস্ট গার্ড হাইমচর নানি আউটপোস্টের কন্টিনজেন্ট কমান্ডার মো. নাসির উন্নয়নসহ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

পুনর্বহালের এক মাস পর পদোন্নতি, বকেয়া বেতন-ভাতা পাবেন কোহিনূর মিয়া

ছেঁড়া-ফাটা, ময়লা নোট নিয়ে যে নির্দেশনা দিল বাংলাদেশ ব্যাংক

ফিলিস্তিন ইস্যুতে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের টুইট, ইসরায়েলের সঙ্গে বিবাদ তুঙ্গে

হরমুজ নয়, কেবল ইরানি বন্দরগুলোতে মার্কিন নৌ অবরোধ ঘোষণা, কার্যকর আজ থেকেই

ছেঁড়া-ফাটা, ময়লা নোট নিয়ে যে নির্দেশনা দিল বাংলাদেশ ব্যাংক

ছেঁড়া-ফাটা, ময়লা নোট নিয়ে যে নির্দেশনা দিল বাংলাদেশ ব্যাংক

পুনর্বহালের এক মাস পর পদোন্নতি, বকেয়া বেতন-ভাতা পাবেন কোহিনূর মিয়া

পুনর্বহালের এক মাস পর পদোন্নতি, বকেয়া বেতন-ভাতা পাবেন কোহিনূর মিয়া

‎শিক্ষকস্বল্পতা কাটাতে অবসরপ্রাপ্তদের নিয়ে পুল গঠনের নির্দেশ

‎শিক্ষকস্বল্পতা কাটাতে অবসরপ্রাপ্তদের নিয়ে পুল গঠনের নির্দেশ

মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

ফিলিস্তিন ইস্যুতে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের টুইট, ইসরায়েলের সঙ্গে বিবাদ তুঙ্গে

ফিলিস্তিন ইস্যুতে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের টুইট, ইসরায়েলের সঙ্গে বিবাদ তুঙ্গে

দেড় বছরেও পাকা হচ্ছে না সড়ক, দুর্ভোগে ১৫ গ্রামের বাসিন্দা

দেড় বছরেও পাকা হচ্ছে না সড়ক, দুর্ভোগে ১৫ গ্রামের বাসিন্দা

বান্দরবানে সাংগ্রাই উৎসব শুরু

বান্দরবানে সাংগ্রাই উৎসব শুরু

নতুন বছরের আগমনী সুর সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজে

নতুন বছরের আগমনী সুর সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজে

ব্যবসায়ীর মজুত করা আড়াই হাজার লিটার ডিজেল জব্দ, সরকারি দামে বিক্রি

ব্যবসায়ীর মজুত করা আড়াই হাজার লিটার ডিজেল জব্দ, সরকারি দামে বিক্রি