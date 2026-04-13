হাইমচরে দোকান থেকে জব্দ আড়াই লাখ মিটার কারেন্ট জাল পুড়িয়ে বিনষ্ট

চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলার মেঘনা নদীর পশ্চিমে নীলকমল ইউনিয়নের ইশানবালা বাজার থেকে নতুন (অব্যবহৃত) ২ লাখ ৫০ হাজার মিটার নিষিদ্ধ কারেন্টজাল জব্দ করা হয়েছে। পরে জব্দকৃত কারেন্টজাল আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।
সোমবার (১৩ এপ্রিল) ভোরে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন অভিযানে অংশগ্রহণকারী হাইমচর উপজেলা সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মো. মাহবুব রশীদ।
অভিযান পরিচালনাকারী হাইমচর উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা এ বি এম আশরাফুল হক বলেন, চলমান অভয়াশ্রম ও জাটকা সংরক্ষণ অভিযানের আওতায় রোববার (১২ এপ্রিল) বেলা ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত হাইমচর উপজেলার ইশানবালা বাজারের জয়নাল আবদিনের দোকান থেকে উপজেলা প্রশাসন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য দপ্তর ও কোস্ট গার্ড যৌথ অভিযান পরিচালনা করে আনুমানিক ২ লাখ ৫০ হাজার মিটার নতুন কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
জব্দকৃত নতুন কারেন্ট জাল রাতেই হাইমচর নানি কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট পন্টুনসংলগ্ন মাঠে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বীপের বারই এর উপস্থিতিতে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।
অভিযানে কাস্ট গার্ড হাইমচর নানি আউটপোস্টের কন্টিনজেন্ট কমান্ডার মো. নাসির উন্নয়নসহ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
