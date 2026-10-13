Ajker Patrika
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চাঁদপুর

চাঁদপুরে ইলিশ শিকার করায় ২৪ জনের কারাদণ্ড

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে ইলিশ শিকার করায় ২৪ জনের কারাদণ্ড
চাঁদপুরের হাইমচরে মেঘনা নদীর অভয়াশ্রমে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকারের দায়ে ২৪ জেলেকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের হাইমচরে মেঘনা নদীর অভয়াশ্রমে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকারের দায়ে ২৪ জেলেকে ২০ দিন করে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় এক লাখ মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল, ১৫ কেজি মা ইলিশ ও ছয়টি মাছ ধরার নৌকা জব্দ করা হয়।

আজ মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) দুপুরে হাইমচর উপজেলা সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মো. মাহবুবুর রশীদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার (১২ অক্টোবর) বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেঘনা নদীর বিভিন্ন স্থানে যৌথ অভিযান চালানো হয়। এতে অংশ নেয় উপজেলা প্রশাসন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য দপ্তর, নীলকমল নৌ পুলিশ ফাঁড়ি ও স্থানীয় কোস্ট গার্ড। অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নজরুল ইসলাম।

অভিযান চলাকালে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকারের সময় ২৮ জেলেকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের মধ্যে ২৪ জনকে ২০ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বাকি চারজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অভিযানে জব্দ করা এক লাখ মিটার কারেন্ট জাল আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। ছয়টি মাছ ধরার নৌকা কোস্ট গার্ডের হেফাজতে রাখা হয়েছে। আর উদ্ধার করা ১৫ কেজি মা ইলিশ স্থানীয় একটি এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নজরুল ইসলাম বলেন, ‘ইলিশকে মেঘনা নদীতে নিরাপদে ডিম ছাড়ার সুযোগ করে দিতে অভিযান অব্যাহত থাকবে। আগামী ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত অভয়াশ্রম এলাকায় উপজেলা টাস্কফোর্সের কঠোর নজরদারি থাকবে।’

বিষয়:

ইলিশজেলেচাঁদপুরকারাদণ্ডঅভিযানচট্টগ্রাম বিভাগভ্রাম্যমাণ আদালত
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