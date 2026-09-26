Ajker Patrika
En
বগুড়া

বিস্ফোরক মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি 
বিস্ফোরক মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার
মো. শহিদুজ্জামান নান্নু। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার শেরপুরে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য জি এম সিরাজের গাড়িবহরে হামলা ও বিস্ফোরক মামলায় মো. শহিদুজ্জামান নান্নু নামে এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলার বিশালপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে উপজেলার বিশালপুর এলাকায় নিজ বাসভবন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে শেরপুর থানা-পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে তাঁকে বগুড়া আদালতে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারকালে শেরপুরে তৎকালীন বিএনপি প্রার্থী জি এম সিরাজের গাড়িবহরে হামলা ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ২০২৪ সালের ১৫ নভেম্বর বিএনপি নেতা গোলাম মোস্তফা বাদী হয়ে শেরপুর থানায় মামলা করেন। মামলায় ৭৪ জনের নাম উল্লেখ করে আরও ৫০ থেকে ৬০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করা হয়।

শেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মঈনুদ্দিন গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মো. শহিদুজ্জামান নান্নু ওই মামলায় তদন্তে প্রাপ্ত আসামি। রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাঁকে বগুড়া আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাবগুড়াশেরপুররাজশাহী বিভাগআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত