চাঁদপুরে কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে ১৪ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে ৬৫ বছর বয়সী বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে তাঁকে চাঁদপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে শাহরাস্তি থানা-পুলিশ জানিয়েছে।
গ্রেপ্তার বৃদ্ধের নাম গোলাপ রহমান। বাড়ি উপজেলার রায়শ্রী দক্ষিণ ইউনিয়নের শিবপুর গ্রামের হাজী বাড়ি।
ঘটনাটি ঘটে গত শনিবার (৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় উপজেলার রায়শ্রী দক্ষিণ ইউনিয়নে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই দিন দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে কিশোরীকে একই এলাকার প্রতিবেশী গোলাপ রহমান ফুসলিয়ে নিয়ে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ ওঠে।
পরে ভুক্তভোগী শাহরাস্তি থানায় লিখিত অভিযোগ করে। অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল বুধবার (৮ অক্টোবর) রাতে পুলিশ দ্রুত অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত গোলাপ রহমানকে গ্রেপ্তার করে।
শাহরাস্তি থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ আবুল বাসার বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চাঁদপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। ভুক্তভোগীকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে।
