ব্রাহ্মণবাড়িয়া

নাসিরনগরে খাসজমি দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, নিহত ১, আহত ১০

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে সরকারি খাসজমি দখলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে বশির মিয়া (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় নারী-শিশুসহ অন্তত ১০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

আজ শুক্রবার উপজেলার ভলাকুট ইউনিয়নের খাগালিয়া গ্রামে লম্বা হাটি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত বশির মিয়া ওই গ্রামের হিলাল উদ্দীনের ছেলে।

নিহতের স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার খাগালিয়া গ্রামের লম্বা হাটি এলাকায় সরকারি খাস জায়গা দখল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। আলমগীর মিয়া নামের এক ব্যক্তি সরকার থেকে জমি লিজ নিয়েছেন দাবি করে বিকেলে সেখানে সীমানা নির্ধারণের কাজ শুরু করেন।

এটি নিয়ে প্রতিপক্ষ কুতুবের বাড়ির নারীদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এরই জেরে উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় বশির মিয়া একজন গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে নাসিরনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে নাসিরনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর ইসলাম আজকের পত্রিকাতে বলেন, পূর্ববিরোধের জের ও সরকারি খাসজমি নিয়ে সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়াসংঘর্ষনিহতনাসিরনগরজেলার খবরওসি
