রেলসেতুর নিচে ভাসছিল মরদেহ, পরিচয়পত্রে মিলল ‘মিজান’ নাম

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় রেলসেতুর নিচ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় মরদেহের পাশে থাকা একটি ব্যাগ থেকে কিছু টাকা, পরিচয়পত্র ও স্মার্টফোন উদ্ধার করা হয়। পরিচয়পত্রে ওই ব্যক্তির নাম মো. মিজান এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে ‘হা-মীম গ্রুপ’ লেখা রয়েছে।
শনিবার (৩ অক্টোবর) দুপুরে আখাউড়া উপজেলার আজমপুর বাইপাস রেলপথের খড়মপুর এলাকায় সেতুর নিচ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে আখাউড়া থানা-পুলিশ ও রেলওয়ে থানা-পুলিশ।
আখাউড়া রেলওয়ে জিআরপি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. কাদের বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ট্রেনের ধাক্কায় অথবা ট্রেন থেকে পড়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে। তাঁর মাথা ও মুখে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
আখাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাবেদ উল ইসলাম বলেন, সেতুর নিচের দুই পাশ নেট দিয়ে ঘেরা থাকায় বাইরে থেকে মরদেহ ভেসে আসার সুযোগ নেই বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ওই ব্যক্তি ট্রেন থেকে পড়ে গেছেন, নাকি অন্য কোনোভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা তদন্তের পর জানা যাবে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত করছে পুলিশ।
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