আমার এলাকায় ওয়াজ, কীর্তন-বাউলগান চলবে বাধা ছাড়া: রুমিন ফারহানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেছেন, ‘আমার এলাকায় ওয়াজ যেমন চলবে, তেমনি কীর্তন ও বাউলগানও চলবে। বাউলগান ও মাজার সংস্কৃতিতে কোনো বাধা মেনে নেওয়া হবে না।’
বৃহস্পতিবার রাতে আশুগঞ্জ উপজেলার দগরীসার মোড়ে আধ্যাত্মিক সাধক আব্দুল কাদির শাহ (রহ.)-এর ৫৮তম স্মরণোৎসব ও বার্ষিক ওরস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এমন মন্তব্য করেন তিনি। অনুষ্ঠান আয়োজন করে আবদুল কাদির শাহ পাঠাগার। এতে সভাপতিত্ব করেন পাঠাগারের উপদেষ্টা আতাউর রহমান বাবুল।
ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেন, ‘গত ১৮ মাস অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে আমরা দেখেছি কীভাবে একটার পর একটা মাজার ভাঙা হয়েছে, বাউলগানের আসরে বাধা দেওয়া হয়েছে। যারা বাউল গান করে, তাদের হেনস্তা করা হয়েছে বা জেলে পাঠানো হয়েছে। আমি এসব দেখেছি এবং প্রতিবাদ করেছি।’
রুমিন ফারহানা আরও বলেন, ‘আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, যত দিন আমি এই এলাকার দায়িত্বে থাকব, এখানে ওয়াজ চলবে, কীর্তন চলবে, বাউলগান চলবে। আমাদের দায়িত্ব বাংলাদেশের সৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে লালন করে এগিয়ে নেওয়া। নতুন প্রজন্মকে আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি জানানোও আমাদের দায়িত্ব। বাউলগান ও মাজারের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ।’
