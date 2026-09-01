আখাউড়া রেলওয়ে কলোনিতে অভিযান, ৩২ বিদ্যুৎ ও ৪০ পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলওয়ে কলোনিতে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে নেওয়া ৩২টি বিদ্যুৎ ও ৪০টি পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কলোনির বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান চলে।
অভিযানে রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) মো. মাহাবুবুল আলম বলেন, অভিযানে অবৈধভাবে নেওয়া ৩২টি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।
রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন উপসহকারী প্রকৌশলী (কার্য) আব্দুর রউফ বলেন, রেলওয়ের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত প্রায় ৪০টি পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।
সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী আবু হানিফ বলেন, রেলওয়ের জায়গা ও স্থাপনা অবৈধভাবে ব্যবহার করে পানি-বিদ্যুৎসহ বিভিন্ন সুবিধা নেওয়ার বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে। নিয়মবহির্ভূত সংযোগের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রেলওয়ের জায়গায় অবৈধ দখল ও স্থাপনা নির্মাণের পাশাপাশি অবৈধভাবে পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আখাউড়া রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর (আরএনবি) ওসি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, রেলওয়ে কলোনিতে অবৈধভাবে বসবাস ও স্থাপনা ব্যবহারের পাশাপাশি নিয়মবহির্ভূতভাবে পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের অভিযানে নিরাপত্তার দায়িত্বে আরএনবি সদস্যরা সহযোগিতা করেছেন। রেলওয়ের সম্পত্তি অবৈধ দখল বা ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।
আখাউড়া রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কুদ্দুস বলেন, রেলওয়ের সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল কিংবা অনুমোদন ছাড়া পানি-বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহার আইন ও বিধিবহির্ভূত। অভিযানের সময় যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য পুলিশ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সহায়তা দিয়েছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অভিযোগ বা লিখিত নির্দেশনা পেলে আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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