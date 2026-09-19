Ajker Patrika
En
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

লংমার্চকারীদের মতলব নিয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জোনায়েদ সাকির

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ১৬
লংমার্চকারীদের মতলব নিয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জোনায়েদ সাকির
বাঞ্ছারামপুরে মহাসড়কের নির্মাণকাজ উদ্বোধন শেষে জোনায়েদ সাকি। ছবি: আজকের পত্রিকা

যারা দলীয় স্বার্থে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চাইছে, তাদের বিষয়ে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি। তিনি বলেন, লংমার্চকারীরা কী বক্তব্য দিচ্ছে, কী ধরনের ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে এবং তাদের কী ধরনের মতলব রয়েছে, সেদিকেও জনগণকে খেয়াল রাখতে হবে।

আজ শনিবার দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর-নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়কের কড়ইকান্দি ফেরিঘাট থেকে কোনাঘাট পর্যন্ত অংশের নির্মাণকাজ উদ্বোধন শেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জোনায়েদ সাকি এসব কথা বলেন।

জোনায়েদ সাকি বলেন, এই সরকার দেশের মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। অথচ এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাধা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক মাঠে বিচরণ ও বক্তব্য দেওয়ার অধিকার রয়েছে। তবে যারা মব সৃষ্টি করছে, নিজেদের দোষ অন্যের ওপর চাপানোর চেষ্টা করছে এবং মব তৈরি করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চাইছে, তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে দেওয়া যাবে না।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ আসনের এমপি অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এম এ খালেক পিএসসি, অ্যাডভোকেট রফিক সিকদার, অ্যাডভোকেট জিয়াউদ্দিন জিয়া, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ভৌত ও অবকাঠামো বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. নেয়ামত উল্লাহ ভূঁইয়া এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এহসানুল হক প্রমুখ।

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়াচট্টগ্রাম বিভাগবাঞ্ছারামপুর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত