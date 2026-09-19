জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের গণকবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ জাদুঘর মহাপরিচালকের

রায়েরবাজার কবরস্থানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের গণকবরে শ্রদ্ধা নিবেদন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের মহাপরিচালক এহসান মাহমুদ।
আজ শনিবার তিনি শহীদদের গণকবরে শ্রদ্ধা জানান। এ সময় তাঁর সঙ্গে জুলাই জাদুঘরের একটি প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিল।
পুষ্পস্তবক অর্পণের পর উপস্থিত সবাই কিছু সময় নীরবতা পালন করেন এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানান। পরে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে জীবন উৎসর্গকারী সব শহীদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।
মোনাজাত শেষে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি ও আদর্শ ধরে রাখার গুরুত্ব নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন জাদুঘরের মহাপরিচালক এহসান মাহমুদ।
এ সময় এহসান মাহমুদ বলেন, বিগত ফ্যাসিবাদী শাসনামলে সংঘটিত গণহত্যা দেশের ইতিহাসের অন্যতম নৃশংস ও বর্বরতম অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় পতনোন্মুখ স্বৈরাচারী শাসক গণহত্যার নির্মম সত্য গোপন করতে লাশ গুমের মতো অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
জাদুঘরের চলমান সংগ্রহ ও গবেষণা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এই বর্বরোচিত ইতিহাসকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরার দৃঢ় অঙ্গীকার করেন এহসান মাহমুদ।
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