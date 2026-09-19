কেরানীগঞ্জে থানার সামনে ট্রাকে আগুন, আব্দুল্লাহপুরে ককটেল বিস্ফোরণ

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে জব্দ করে রাখা একটি ট্রাকে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া উপজেলার আব্দুল্লাহপুর এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটেছে।
আজ শনিবার রাত ৯টা ১২ মিনিটের দিকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার সামনে ট্রাকে আগুন দিয়ে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। ঘটনার পরপরই পুলিশ বালু ছিটিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে পোস্তগোলা ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।
এদিকে রাত ৯টা ৫০ মিনিটের দিকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের আব্দুল্লাহপুর এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তবে এতে হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির কোনো তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।
ঘটনার পর এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। তবে কারা এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ।
এ বিষয়ে জানতে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার তদন্ত কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ ও কেরানীগঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিলুল হকের মুঠোফোনে কল করা হলেও তাঁরা রিসিভ করেননি।
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